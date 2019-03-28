2019-03-28T18:09:09+03:00
Общество

«То, что сейчас происходит – травля»: педагог из Казани в поддержку уволенных в России учителей выложила фото в купальнике

Яна Абдуллина просит людей не лезть «своими грязными ручонками» в частную жизнь преподавателей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/widewide_riveФото: instagram.com/widewide_rive
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27-летний преподаватель из Казани Яна Абдуллина выложила на своей соцстранице фотографию в купальнике. И, казалось бы, нет в этом ничего необычного, да и купальник закрытый.

Однако в свете последних скандалов, связанных с публикацией учителями откровенных и не очень снимков, выглядит данный пост крайне вызывающе. В комментариях девушка поспешила объясниться.

Фото: instagram.com/widewide_rive

Фото: instagram.com/widewide_rive

- Нет, я не собралась на моря и не хвастаюсь новым купальником. Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди. То, что сейчас происходит - травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком перешел все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги, - начинает свое обращение Абдуллина.

После она напоминает своей аудитории пару случаев, когда учителя были лишены своего рабочего места из-за своей частной жизни. Так, например, в 2016 году в Красноярске по жалобе активиста из-за пирсинга нижней губы была уволена учительница музыкальной школы Мария Шестопалова.

Немного позже работы лишилась и магнитогорский педагог Ольга Бахаева. В соцсетях женщина делала перепосты записей из ЛГБТ-сообществ. Такая же участь едва не коснулась и Екатерину Богач из Санкт-Петербурга.

- Согласна! Ужасные ситуации, когда человека пытаются ограничивать за пределами работы. Мне кажется, что этим занимаются люди, которые знают, что есть пробелы в воспитании их детей и пытаются найти виноватых. Когда виноваты они сами, - поддерживает Абдуллину в комментариях интернет-пользователь latishakate.

- Полностью с тобой согласна. Не понимаю, почему таких требований не предъявляют к людям других профессий, - вторит ей nailya_ahmetshina.

Казанский педагог, правда, не упомянула учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из Алтайского края, которой недавно коллеги и родители школьников устроили травлю из-за фотографий в вечернем платье и закрытом купальнике.

Интересно, что парой постов ниже Абдуллина пишет, что собирается уйти из профессии, потому что нынешняя система образования и учителя – «дно».

Фото: instagram.com/widewide_rive

Фото: instagram.com/widewide_rive

- Система образования - дно. Учителя в большинстве своем - дно. Дети понимают только крик и двойки. "Сыночку обидели, мы будем писать в прокуратуру" - любимая песня родителей, которые знать не знают ничего о своих сокровищах и их реальных проблемах. Знаете, я неплохой специалист, не самый худший учитель. Я очень долго считала, что я не верю в чудовищ. Верю. И боюсь их. Поэтому я дорабатываю в школе до мая, а дальше живите сами. Я туда больше не вернусь, - заявляет педагог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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