2019-03-28T15:22:25+03:00
Происшествия

В Марий Эл полиция ищет того, кто расчленил собак и подбросил их останки к ж/д путям

Страшную находку сделали два 12-летние школьницы
Лика ИСАЕВА
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По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Волжске две 12-летние школьницы сделали страшную находку. Девочки во время прогулки рядом с железнодорожными путями обнаружили останки двух собак. Тела бездомных псов были искромсаны на кусочки, отрезаны головы и выпотрошены внутренности.

Девочки рассказали об этом взрослым, и в городских пабликах появились возмущенные сообщения, требовавшие призвать к ответственности живодеров. То, что собаки случайно попали под поезд, отрицают те, кто видел их останки - слишком ровные следы на частях тел, словно это было сделано ножом, а не оторвано в результате наезда железнодорожного состава.

В настоящий момент, в ситуации разбираются полицейские.

- В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками МО МВД России «Волжский» выявлена запись о том, что в Волжске у железнодорожных путей лежат обезглавленные тела собак, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. - По данному факту полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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