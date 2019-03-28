2019-03-28T15:22:25+03:00
Общество

Заведующая сельской библиотекой стала «лицом» коррупции Татарстана

Так, женщину окрестили в интернете, после того, как ее заподозрили в создании читателей-«призраков»
Лика ИСАЕВА
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Сама библиотекарь из-за пристального внимания к ее истории журналистов уже отключила телефон.Сама библиотекарь из-за пристального внимания к ее истории журналистов уже отключила телефон.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Село Яныль в Кукморском районе насчитывает всего чуть более 500 человек, но даже тут нашелся свой «главный» коррупционер.

Как ни странно, им оказалась 39-летняя заведующая сельской библиотекой Гульнур Галиуллина.

В поисках тех самых коррупционеров правоохранители вышли на женщину. Они установили, что с 2009 по 2015 года библиотекарь заполняла читательские формуляры на жителей села, которые книгами и не интересовались.

Вот из-за этих читателей-«призраков» библиотекаря и заподозрили в коррупции. Представители закона уверены, что Галиуллина делала она, чтобы повысить отчетность причем из корыстных побуждений. Правда, сумма ущерба, которая причинила за эти годы бюджету одна сельская библиотекарь пока не уточняется.

Один из жителей Яныль на условиях анонимности пояснил «КП-Казань», что работы в селе мало, и все держатся за свои места.

- Гульнур если и придумывала этих читателей, так не для каких-то премий, - уверен источник "КП-Казань". - Ну будет меньше у нее читателей, ее уволят, библиотеку закроют, а как же мы и наши дети? Сейчас в селе это такой культурный уголок, куда заходят и наши бабушки, и мамы ведут детишек. Покупать книги дорого, денег лишних у сельчан нет. Да и мы тут все слышали, что один министр во время подведения итогов нашего главного борца с коррупцией поднимал, говорил, что не может быть, что в Кукморском районе никто взяток не берет. Ищите, сказал. Получается, что нашли самых беззащитных, а что, повыше копнуть не захотели?

Сама заведующая библиотекой из-за пристального внимания к ее истории журналистов уже отключила телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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