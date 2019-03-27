2019-03-27T15:16:50+03:00
Общество

"Тебе проблемы нужны? Так я устрою!": В Ульяновске женщина на "Лексусе" не смогла объехать спецмашину для инвалидов и набросилась на водителя

Конфликт обладательница дорогой иномарки завершила тем, что сорвала номер со спецавтомобиля [фото]
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Вопиющий случай, по мнению жителей Ульяновска, произошел несколько дней назад в городе. Историю, случившуюся в Засвияжском районе во дворе дома №24 по улице Богдана Хмельницкого местная жительница поведала в соцсетях.

По ее словам, женщине, которая находилась за рулем внедорожника "Лексус", помешала спецмашина, которая приехала забирать инвалидов.

- Молодая женщина, на автомобиле марки "Лексус" очень торопилась и специализированная машина в которую садились инвалиды - колясочники ей очень помешала. Сначала она угрожала водителю проблемами, затем пока водитель закрывал двери, где расположен подъёмник для колясок, она сорвала номер с автомобиля социальной службы и уехала. Значит проехать можно было, - написала женщина в одной из ульяновских групп в соцсетях.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

По словам автора поста, каждую среду ребята с ограниченными возможностями собираются на занятия в Педагогический университет, на специализированном транспорте Центра «Исток» волонтеры забирают их по месту жительства.

- У меня вопрос: как чувствует себя эта девушка на "Лексусе"? Ведь специализированная машина не смогла сегодня отвезти ребят на занятия. К сожалению, "Лексус" был слишком грязный и на фото почти не видно номера, но я уверена, что и хозяйка машины и окружение ее узнают. А также правоохранительные органы найдут нарушительницу и она объяснит куда она так торопилась.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Под данной новостью тут же начали появляться комментарии, счет которым шел на сотни. Так, одна из пользователей соцсетей сообщила, что женщина на "Лексусе" вела себя по-хамски: "Знакомая слышала ее крики, женщина кричала что-то вроде: Тебе проблемы нужны? Так я их устрою!". В общей массе ульяновцы требовали от полицейских во что бы то ни стало разыскать владелицу "Лексуса" и призвать ее к ответу.

Полицейские, к слову, с этой задачей справились. Как выяснилось, за рулем "Лексуса" находилась 36-летняя женщина. По ее словам, она торопилась на встречу, поэтому вела себя неадекватно. Сейчас она сожалеет о случившемся. Что грозит женщине за подобное поведение станет известно по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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