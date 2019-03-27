2019-03-27T10:49:07+03:00
Общество

Казанский "морж" установил рекорд Гиннеса, проплыв за сутки 10 километров в ледяной воде

Несмотря на возраст, 61-летний Ильдус Маликов намерен и дальше удивлять людей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Рекордсмен также планирует проплыть расстояние равное длине экватора Земли - 40 075 километров. Фото: mamadysh.tatarstan.ruРекордсмен также планирует проплыть расстояние равное длине экватора Земли - 40 075 километров. Фото: mamadysh.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Казанский "морж" попал в книгу рекордов Гиннеса. В Сокольском пруду, расположенном в Мамадышском районе Татарстана, 61-летний Ильдус Маликов за 24 часа проплыл 10 километров при температуре воды +1 градус по Цельсию.

Маликов - пятикратный рекордсмен мира по плаванию в зимней воде. Новое свое достижение он посвятил 100-летию образования ТАССР (Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика) и РОО ШУРА Аксакалов-Совета Старейшин Татарстана.

Пловцу был вручен сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннесса.

В планах казанского "моржа" - установление нового мирового рекорда. Ильдус Маликов решил сделать это в свой 65-летний юбилей

Он планирует проплыть расстояние равное длине экватора Земли - 40 075 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Знай наших!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане во время пожара в расселенном аварийном здании пострадал бездомный
В Татарстане рванула печь для подогрева нефти, есть пострадавший
В Чебоксарах спасатели вытащили мальчика из сугроба
28 марта из-за ремонта в трех районах Казани отключат свет
Татарстанец, чей квадорцикл на Сабантуе сбил четырех людей, заплатит штраф
В Ульяновске КАМАЗ врезался в самолет Ту-154
В честь столетия Чувашии глава республики учредил медаль
Кредитный портфель ВТБ в Ульяновской области превысил 20 млрд рублей
В Казани трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Йошкар-Оле прошла фотовыставка «Росгвардия: история и современность»
В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника-нарушителя
В Качаловском театре в 300-й раз сыграли "Вишневый сад"
В Татарстане после аварии на переезде локомотив получил повреждения
Главбух министерства по физкультуре, спорту и туризму Чувашии за год «наговорила» по мобильнику на 18 тысяч рублей
Татарстанец, насмерть забивший кочергой пьяную жену, которая не могла идти, приговорен к колонии строгого режима
Впервые за четыре года в России ЦБ дает лицензию новому банку
Традиционные сельхозярмарки в Казани вновь заработают 30 марта
Паводок 2019 в Татарстане: названы реки, где ожидается опасный уровень воды
В 300 школах Татарстана пройдут акции по сбору использованных батареек
В Татарстане республиканский ифтар 2019 состоится на поле «Казань Арены»
Forbes: Бренд «Махеев» в топ-10 лучших российских брендов премии Best Brands 2019
В Татарстане за взятку будут судить экс-главу Исполкома Чистополя
27 марта в Татарстане ожидается сильный ветер и метель
В Набережных Челнах рецидивист снова стал подозреваемым в убийстве
Татарстанские юниоры впервые стали победителями Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»
25 марта в Казани выпало до 70% от месячной нормы осадков
Стал известен состав жюри Казанского фестиваля мусульманского кино 2019