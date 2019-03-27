Казанский "морж" установил рекорд Гиннеса, проплыв за сутки 10 километров в ледяной воде

Казанский "морж" попал в книгу рекордов Гиннеса. В Сокольском пруду, расположенном в Мамадышском районе Татарстана, 61-летний Ильдус Маликов за 24 часа проплыл 10 километров при температуре воды +1 градус по Цельсию.

Маликов - пятикратный рекордсмен мира по плаванию в зимней воде. Новое свое достижение он посвятил 100-летию образования ТАССР (Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика) и РОО ШУРА Аксакалов-Совета Старейшин Татарстана.

Пловцу был вручен сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннесса.

В планах казанского "моржа" - установление нового мирового рекорда. Ильдус Маликов решил сделать это в свой 65-летний юбилей

Он планирует проплыть расстояние равное длине экватора Земли - 40 075 километров.