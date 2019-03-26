Звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро сделала татуировку с Казанью на пикантном месте

Наталья Орейро в России частый гость. Многие помнят ее еще на рассвете карьеры по роли девчонки-хулиганки Милагрос в сериале «Дикий Ангел». В последнее время Орейро приезжает в Россию почти каждый год. Не стал исключением и год нынешний. Так, знаменитая певица и актриса уже гастролирует по России и Белоруссии со своим новым шоу «Unforgettable tour».

В частности, Орейро уже успела выступить в Минске, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Всего же в ее гастрольный график вошли 16 городов. К слову, латиноамериканская звезда решила увековечить, хоть и временно, список городов, где выступит в 2019 году. Специально для этого она сделала татуировку, где перечислены все города, в которые наведается певица и даты ее концертов, получилась эдакая шпаргалка.

Фото: скриншот с видео Первого канала.

Татуировку звезда «Дикого ангела» продемонстрировала пару дней назад в эфире шоу «Вечерний Ургант». При этом, чтобы подчеркнуть пикантность места нанесения татуировки, девушка появилась в эфире в откровенном красном комбинезоне, полностью оголив спину.

На съемках шоу Орейро призналась, что точно не помнит весь список городов.

- Я не знаю, может это возраст уже, но я не помню, - пояснила Орейро.

Казань, куда Орейро также приедет в рамках гастрольного тура, на общей татуировке расположилась в золотой середине.

Фото: скриншот с видео Первого канала.

- Воронеж ближе всего к пояснице находится, - заметил ведущий шоу Иван Ургант.

В ответ на это Орейро заметила, что места на ее теле достаточно, чтобы уместить и другие города. Да и вообще, она не прочь переехать в Россию. По ее словам, язык она знает неплохо и была бы не против, если бы ей предложили получить российский паспорт.

Отметим, что в Казани знаменитая «Милагрос» приедет 2 апреля и выступит в «Корстоне». Отметим, что в столице Татарстана Орейро не выступала вот уже четыре года.

Организаторы концерта уверяют, что зрители станут свидетелями яркого шоу, где будет задействовано много музыкантов и танцоров, а также одними из первых услышат новые песни звезды мировой эстрады.