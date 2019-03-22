Татарстанские чиновники запретили учителям и врачам заряжать телефоны в школах и больницах

Экономить электроэнергию, конечно, хорошо и полезно для окружающей среды, но у всего должна быть своя мера. В пятницу, 22 марта, в интернете появилась информация о том, что в Балтасинском районе Татарстана учителям запретили заряжать на рабочем месте личную технику и даже пользоваться электрическими чайниками.

- Чиновники в Татарстане придумали, как исполнить поручение главы одного сельских районов об экономии электроэнергии. Взяли и запретили учителям заряжать на работе телефоны и планшеты, а заодно пользоваться электрочайниками, - сообщает telegram-канал «Шалтай-Балтай».

Сообщение автор не оставил без доказательств – прикрепил отсканированный документ, обращенный к руководителям муниципальных бюджетных учреждений.

- Во исполнение поручения главы Балтасинского муниципального района Р.Р.Нутфуллина о мониторинге расхода используемой электроэнергии, поручаю завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии в каждом учреждении. Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения, - гласит документ за подписью руководителя балтасинского районного исполнительного комитета Татарстана Айдара Хайрутдинова.

Сообщение автор не оставил без доказательств – прикрепил отсканированный документ, обращенный к руководителям муниципальных бюджетных учреждений

Немногим позже данный документ попал на просторы интернета, где десятки жителей

Татарстана выступили с критикой такого способа экономии электроэнергии. В частности, чиновников обвинили в скупости и нелогичности.

- Сами ноутбуки раздают учителям, а в школе их заряжать нельзя будет? Это как? – интересуется интернет-пользователь Lliya Bulatova.

- Не дают заряжать телефон, не надо (слово изменено – Ред.) значит на него звонить руководителям. Пишите письма, - считает казанец Максим Коноплев.

- Зарядник потребляет столько тока, что в год на семейном бюджете не отражается! А на бюджете района тем более, - констатирует некто Тимур Андреев.

- Предлагаю педагогам сделать ответный шаг. Пусть выставят свои счета по электроэнергии, которую они израсходовали, проверяя дома тетради и готовясь к урокам, - предлагает Наталия Кукушкина.

Однако, непонятно, почему, изучив документ, татарстанцы решили сделать акцент именно на сотрудниках образовательных учреждений. Ведь, исходя из текста, лишиться возможности заряжать на работе телефоны и планшеты, а также пользоваться электрочайниками, могут и врачи, и полицейские, и спасатели, и воспитатели, и врачи, многие другие люди, работающие в муниципальных бюджетных учреждениях. А ведь есть среди них и те, кто работает круглосуточно!

«Комсомолка» решила уточнить этот момент и связалась с балтасинским районным исполнительным комитетом Татарстана. В пресс-службе факт наличия подобного распоряжения подтвердили. Выяснилось, что подобный запрет - не нововведение татарстанских чиновников, а обычная практика.

Так, практика запрета на подключение зарядных устройств различной техники уже несколько лет используется, например, в Магнитогорске.