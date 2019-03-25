В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП с двумя автобусами и около 10 легковушками
Массовая авария произошла в Кировском районе Казани на Горьковском шоссе в районе озера Лебяжье. Едва отъехав с остановке "Олимпиец", автобус "Зеленодольск-Казань" столкнулся с легковушками, затем в него врезались другие автомобили и еще один автобус. Всего на месте ДТП очевидцы сосчитали 2 автобуса и 11 легковушек.
В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП.соцсети
По предварительным данным, серьезных травм в этом ДТП никто не получил. Но точное количество пострадавших будет известно позднее - к автомобилям, перегородившим дорогу, с трудом проезжают спецавтомобили.
Фото: соцсети
- Более 100 человек, похоже, пассажиры автобусов, стоят на обочине, - рассказал "КП-Казань" очевидец Николай К. - Некоторые легковушки уже успели переобуться, вот на этой резине и не смогли справиться с управлением, и произошла первая авария, а остальные не соблюдали дистанцию, так и получилось это месиво.
ИСТОЧНИК KP.RU
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