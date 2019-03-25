2019-03-25T11:49:27+03:00
Происшествия

В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП с двумя автобусами и около 10 легковушками

Движение в сторону столицы Татарстана сильно затруднено [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Массовая авария произошла в Кировском районе Казани на Горьковском шоссе в районе озера Лебяжье. Едва отъехав с остановке "Олимпиец", автобус "Зеленодольск-Казань" столкнулся с легковушками, затем в него врезались другие автомобили и еще один автобус. Всего на месте ДТП очевидцы сосчитали 2 автобуса и 11 легковушек.

В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП.соцсети

По предварительным данным, серьезных травм в этом ДТП никто не получил. Но точное количество пострадавших будет известно позднее - к автомобилям, перегородившим дорогу, с трудом проезжают спецавтомобили.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Более 100 человек, похоже, пассажиры автобусов, стоят на обочине, - рассказал "КП-Казань" очевидец Николай К. - Некоторые легковушки уже успели переобуться, вот на этой резине и не смогли справиться с управлением, и произошла первая авария, а остальные не соблюдали дистанцию, так и получилось это месиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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