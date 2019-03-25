В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП с двумя автобусами и около 10 легковушками

Массовая авария произошла в Кировском районе Казани на Горьковском шоссе в районе озера Лебяжье. Едва отъехав с остановке "Олимпиец", автобус "Зеленодольск-Казань" столкнулся с легковушками, затем в него врезались другие автомобили и еще один автобус. Всего на месте ДТП очевидцы сосчитали 2 автобуса и 11 легковушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="750" height="1334" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/699101" frameborder="0"></iframe> В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП.соцсети

По предварительным данным, серьезных травм в этом ДТП никто не получил. Но точное количество пострадавших будет известно позднее - к автомобилям, перегородившим дорогу, с трудом проезжают спецавтомобили.

Фото: соцсети

- Более 100 человек, похоже, пассажиры автобусов, стоят на обочине, - рассказал "КП-Казань" очевидец Николай К. - Некоторые легковушки уже успели переобуться, вот на этой резине и не смогли справиться с управлением, и произошла первая авария, а остальные не соблюдали дистанцию, так и получилось это месиво.