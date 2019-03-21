2019-03-21T13:45:12+03:00
Здоровье

В Казани хирурги ДРКБ вырезали у 13-летней девочки гигантскую 4-килограмовую опухоль

Сейчас ребенок проходит химиотерапию
Лика ИСАЕВА
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Во время операцииВо время операцииФото: Из материалов пресс-службы
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Коллеги из Кировской области обратились к специалистам ДКРБ Татарстана за помощью. У них наблюдалась 13-летняя девочка, которая с осени 2018 года резко похудела, но при этом у нее стал сильно увеличиваться живот.

Первое время родители не беспокоились: возраст у девочки переходный, организм перестраивается, идут гормональные изменения. Но вскоре живот вырос так, что списать это на пубертатный период не получалось. Размеры превысили все критические значения для возраста школьницы. Только тогда родители привели ее в поликлинику.

Проведенное обследование показало - у юной пациентки объемное новообразование, которое исходило из тазовой области.

Тогда медики из Кировской области решили посоветоваться с татарстанскими коллегами. Было принято решение срочно госпитализировать девочку в ДРКБ Казани.

Там диагноз подтвердили и назначили день операции по удалению опухоли. При этом в медицинскую бригаду вместе с хирургами ДРКБ вошли онкогематологи и гинекологи.

- Операция прошла успешно, опухоль удалена радикально, - сообщили «КП-Казань» в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана. - Операцию проводили профессор, доктор медицинских наук, детский хирург Валерий Морозов и врач - детский хирург высшей аттестационной категории Рустам Исмагилов. Процесс курировал кандидат медицинских наук, врач высшей аттестационной категории, заведующий хирургическим отделением № 1 ДРКБ Ринат Яфясов.

Удаленную опухоль взвесили, она «потянула» на четыре килограмма. Это примерно, как новорожденный ребенок.

Девочку после операции перевели в онкогематологическое подразделение ДРКБ Казани. Сейчас она проходит курс химиотерапии.

- Еще рано ставить точку, так как после курса химиотерапии будет проведено повторное исследование, - предупредили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Так, если очаги новообразования останутся, неизбежна повторная операция по их удалению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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