"Даже трусы снять не постеснялся": В Ульяновске охранник школы привел домой третьеклассницу и начал к ней приставать

ЧП произошло в 29-й школе Ульяновска. 54-летний охранник учебного заведения привел к себе домой ученицу третьего класса и пытался ее соблазнить. По словам 10-летней девочки, мужчина приставал к ней, трогал и даже снимал с себя трусы в присутствие ребенка.

Естественно, что сообщение об этом в соцсетях наделало немало шума. Горожане начали живо обсуждать эпизод. Естественно, что большинство людей осуждали охранника, который "даже трусы снять не постеснялся". Его предлагали "посадить" и даже "устроить коллективную расправу". Впрочем, были и те, кто выставил виновной саму школьницу, дескать, нечего куда попало с незнакомыми людьми ходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/698275" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске за приставание к третьекласснице задержали охранника школы.

ДОГОВОР С ОХРАННОЙ ФИРМОЙ ШКОЛА РАСТОРГНЕТ

Эта информация не осталась в стороне управления образования города. В частности, профильное ведомство уже готовит обращение в надзорные органы с требованием проверить деятельность всех частных охранных предприятий, осуществляющих охрану образовательных организаций города. Кроме того, по мнению управления образования, необходимо ужесточить требования к лицензированию охранников, обеспечивающих безопасность детей в школах и детских садах.

Как заявила начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова, в настоящий момент в школе № 29 идет служебная проверка.

- Школа должна быть уверена, что охранник соответствует всем требованиям, в том числе и моральным. Участвовать в этой деятельности должны только самые профессиональные люди, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями и навыками, имеющие соответствующую квалификацию. В настоящее время очевиден серьёзный недостаток, который определяется низкими требованиями к квалификации сотрудников охранных предприятий, поэтому предъявляемые требования к лицензированию охранников следует ужесточить. Необходимо сделать всё, что в наших силах, чтобы обезопасить наших детей, - заявила Светлана Куликова.

По словам руководителя управления образования, 29-я школа уже решила разорвать договор с охраной фирмой. Этому примеру последовали и еще два учебных заведения.

"КТО ДАВАЛ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДАННОМУ РАБОТНИКУ?"

Председатель городского родительского комитета Евгения Елизарова также высказалась за четкий и тщательный отбор охранников, которым предстоит работать в школах.

- Мы, родители, обеспокоены тем, кто именно обеспечивает безопасность детей в школах. Мы настаиваем на том, что охранники, направляемые для работы в школы, должны предварительно проходить расширенную медицинскую комиссию. Она должна включать обязательное посещение психиатра - и не в частной клинике, а в государственной, а также тщательное психологическое многоступенчатое тестирование, точно такое же, которое проходят перед устройством на работу сотрудники силовых структур. Перед тем как выдавать им лицензии на такой вид деятельности, важно, чтобы ответственное за это ведомство тщательно проверяло кандидатов в охранники ЧОП, - отметила Евгения

- Охранник школы призван защищать жизнь, здоровье и права учащегося, а не нарушать их. В связи с инцидентом в школе № 29 возникает много вопросов к деятельности конкретного охранника, к фирме, которая принимает на работу таких сотрудников и к силовому ведомству, которое выдает им лицензию на подобный вид деятельности. Почему такие, социально не ответственные сотрудники охраняют наших детей? Кто давал характеристику данному работнику? Как подбирает кадры в ЧОП? Мы ждем, что в ближайшее время будут предоставлены ответы на все эти вопросы, и будет найдено единственно верное решение, которое позволит оградить наших детей от таких горе-работников, - высказала свою точку зрения председатель общественной палаты Ульяновска Мария Большакова.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ РАНЕЕ УЖЕ БЫЛ СУДИМ

Свою проверку начали и в следственном комитете. В частности, уже известно, что подозреваемый ранее, а именно 12 лет назад, уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

- Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в пресс-службе следственного комитета области.

МОГЛИ БЫТЬ И ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Кроме того, следователи считают, что подозреваемый мог совершить и другие преступления. Они просят всех, кому что-либо известно об охраннике, сообщить в правоохранительные органы.

Также в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям руководства школы, которое приняло на работу ранее судимого охранника.