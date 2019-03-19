В Чебоксарах 14-летняя девочка взяла с собой в ванну телефон и погибла от удара током
Последняя информация на социальной странице 14-летней Юлии В. из Чебоксар о том, что она ее просматривала 14 марта в 19.51.
Похоже, что это точное время, когда произошла трагедия. В тот день школьница в своей квартире решила принять ванну. При этом она, видимо, не хотела расставаться с мобильным телефоном. Но у гаджета похоже садился аккумулятор. Подросток, находясь, в воде подключила его к розетке.
Но в один из моментов телефон внезапно выскользнул из рук Юли и упал в ванну.
По предварительным данным, школьница погибла на месте, получив удар током. Также есть версия, что этот удар током только спровоцировал потерю сознания из-за чего девушка и утонула.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Точная причина гибели 14-летней девочки будет известна лишь после проведения экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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