«Жду тебя на арене»: Боец Хабиб Нурмагомедов принял вызов от 34-летнего жителя Татарстана

Неожиданно для подписчиков соцстраницы бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова тот сошелся в словесной перепалке с Венером Талиповым из татарстанского Нижнекамска. Конфликт, начавшийся в комментариях под фото, теперь может закончиться на арене.

- Мне все равно, что он думает! И готов сразиться в поединке, где мы решим, кто из нас прав! – написал разгоряченный 34-летний Талипов, - сообщает UFC Time.

- Век живи, век учись! Я принимаю вызов! Жду тебя на арене Мэдисон-сквер-гарден, - ответил ему Нурмагомедов.

При этом известно, что в четверг, 14 марта, вызов Нурмагомедову в Twitter бросил и американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон. Бой должен состояться в сентябре текущего года.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов является российским бойцом смешанных боевых искусств, выступающим под эгидой UFC и действующий чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2018 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории, а в январе 2019 года - третью.