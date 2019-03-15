2019-03-15T12:18:39+03:00
Спорт

«Жду тебя на арене»: Боец Хабиб Нурмагомедов принял вызов от 34-летнего жителя Татарстана

Перепалка между будущими соперниками началась в соцсетях, а закончиться может уже во время схватки
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Также накануне вызов Нурмагомедову бросил американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон.Также накануне вызов Нурмагомедову бросил американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Неожиданно для подписчиков соцстраницы бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова тот сошелся в словесной перепалке с Венером Талиповым из татарстанского Нижнекамска. Конфликт, начавшийся в комментариях под фото, теперь может закончиться на арене.

- Мне все равно, что он думает! И готов сразиться в поединке, где мы решим, кто из нас прав! – написал разгоряченный 34-летний Талипов, - сообщает UFC Time.

- Век живи, век учись! Я принимаю вызов! Жду тебя на арене Мэдисон-сквер-гарден, - ответил ему Нурмагомедов.

При этом известно, что в четверг, 14 марта, вызов Нурмагомедову в Twitter бросил и американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон. Бой должен состояться в сентябре текущего года.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов является российским бойцом смешанных боевых искусств, выступающим под эгидой UFC и действующий чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2018 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории, а в январе 2019 года - третью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Жителя Чувашии подозревают в том, что он изнасиловал свою жену, угрожая убить ее отверткой
В Казани автовокзал «Восточный» возобновляет рейсы в Богатые Сабы и обратно
В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов
В Казани на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар: загорелось масло
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
В заповеднике "Присурский" в Чувашии проснулись первые сурки
В Чувашии учредили юбилейную медаль «В память о 550-летии города Чебоксары»
Средняя зарплата жителей Казани увеличилась на 9% и составила 44,8 тысячи рублей
В Казани разыскивают легковушку, скрывшуюся после наезда на ребенка
Казанцы отметят День Святого Патрика
В Татарстане после ареста инкубаторов предприятие выплатило долги по зарплатам
В Казани спасатели предупреждают горожан из "зоны риска" о паводке
В Татарстане прокуратура потребовала потушить тлеющую свалку
В Иннополисе обсудят тестирование аэротакси
Полицейские Марий Эл нашли создателя программы, которая похищала личные данные людей
Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работника 75,4 миллиона рублей долга по зарплатам
С начала 2019 года в Татарстане правоохранителями было пресечено 95 фактов взяточничества
Минтимер Шаймиев объяснил необходимость создания трехъязычной школы в Казани
18 марта в Советском районе на целый день отключат воду
В Чувашии ученик автошколы во время занятия сбил 11-летнюю девочку
Йошкар-Оле потратят 7,1 миллиона рублей на годовое обслуживание 11 фонтанов
Глава Чувашии вручил первым десяти многодетным семьям республики особые удостоверения
Вице-премьер Татарстана призвал не забывать оформлять все вывески в республике на двух государственных языках
В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей
Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"