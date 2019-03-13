Весна в «Ленте»

Календарная весна уже наступила. Не за горами и теплые дни, часы до которых после долгой зимы считает каждый россиянин. Компания «Лента» делает всё, чтобы к долгожданному лету татарстанцы подошли подготовленными. «Комсомолка» узнала, что интересного проходит в магазинах сети и при участии ее коллектива в Казани в эти дни.

ВСЕ ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ

Вообще в сети магазинов «Лента» принято готовиться и отмечать абсолютно все праздники, в том числе национальные.

- Так, мы всегда вводим сезонный ассортимент, приуроченный к тому или иному празднику. Линейка тематической продукции в зале расширяется, а цены на определенную часть товаров специально снижаются. Кроме того, постоянно проводим дегустации, - рассказал «Комсомолке» директор торгового комплекса Руслан Гайнатуллин.

Например, на прошлой неделе была Масленица. В эти дни во всех магазинах сети пекли блины по фирменным рецептам и проводили дегустации, а от количества предложенных начинок глаза разбегались. В заключение недели сеть «Лента» совместно с «Комсомольской правдой» стала одним из организаторов и участников массовых гуляний на Лебяжьих озерах в Казани. Гости праздника смогли не только принять участие в конкурсах или согреться ароматным чаем и горячими блинами, но и получить приятные подарки от магазина «Лента».

Теперь же начался пост, и, соответственно, на прилавках появляется все больше постной продукции. Не растеряться среди скидок на праздничные товары посетителям помогут специальные листовки.

КОМПАНИЯ «ЛЕНТА» СТАРАЕТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ И ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, И ПРАЗДНИКИ

- Мы участвуем во всех крупных городских событиях, будь то празднование Масленицы, День города или Сабантуй. Любим выходить в народ и радовать гостей своей продукцией и подарками, - подчеркнул он.

Вместе с этим во всех магазинах сети совсем скоро начнут готовиться к лету: на стойках появятся сезонные каталоги, а в зале - товары для отдыха и развлечений. Поэтому если ближе к майским праздникам задумаетесь, где купить мясо для шашлыка, шампуры, угли и даже бассейн, смело направляйтесь в ближайшую «Ленту».

Ко всему прочему, в «Ленте» помогут подготовиться к важным событиям и ужинам. По предварительному заказу через сайт igooods.ru повара магазина приготовят вкуснейшие блюда к любому торжеству, будь то салаты, закуски, выпечка или мясные блюда. Останется лишь выбрать магазин, из которого нужно будет забрать заказ.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На сегодняшний день в Казани работает пять магазинов сети «Лента». В каждом можно найти продукты питания, полуфабрикаты, готовые блюда. Отдельными блоками представлены товары для автовладельцев, любителей туризма, отдыха и путешествий. Тут же расположены ряды с одеждой и нижним бельем. Для тех, кто в поиске уникальных решений для интерьера, найдутся аксессуары в актуальных цветах и дизайне.

- Товары практически всех местных производителей представлены на полках магазинов. С учетом региона особое внимание уделяется ассортименту стандарта «халяль», - подчеркнул директор гипермаркета.

Кроме этого, в «Ленте» с удовольствием идут в ногу со временем. Сейчас во всех пяти магазинах представлены отделы с диетическими продуктами. В супермаркете на улице Копылова - это направление переросло в специализированный отдел здорового питания, который уже занимает несколько рядов. Аналогичный отдел в ближайшее время появится и в магазине, расположенном на улице Рихарда Зорге.

Чтобы не ударить в грязь лицом, за качеством продукции следят постоянно. Контроль осуществляет собственная служба качества компании.

ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО ВСЕМ

Все магазины сети «Лента» в Казани расположены так, что жители абсолютно всех районов города могут за считанные минуты добраться до места не только на машине или общественном транспорте, но и пешком. Немаловажный плюс - работают магазины круглосуточно. Так что ни один казанец не останется голодным, даже если обнаружит в два часа ночи, что его холодильник пуст.

Задумались о логистике и в самом магазине. Новичкам сориентироваться в торговых рядах поможет карта магазина. Ее можно посмотреть и сфотографировать при входе в каждый из гипермаркетов. Кроме этого, в самом зале полно дополнительных указателей.

Большое внимание в магазине уделяют семьям с маленькими детьми. Детское питание, подгузники, одежда и косметика собрана в одном месте - прямо при входе. «Беби-островок» придумали специально для того, чтобы мамочки не тратили драгоценное время на поиски нужного товара в зале.

ЗНАЮТ ЦЕНУ ДЕНЬГАМ

Скидок в магазине, наверное, практически столько же, сколько и товаров. Чтобы отследить все предложения, недостаточно заглядывать только в листовки и рекламные проспекты в магазине. Вполне удобным способом сейчас стали социальные сети. Участники официальной группы «Лента» успевают в одном месте отслеживать все предложения торговой сети и получать довольно приятные призы в розыгрышах.

Кстати, в компании давно уже решили, что мобильный телефон теперь не просто гаджет, а достойная альтернатива рекламным проспектам и даже дисконтной карте. Для того чтобы отслеживать сезонные акции и товары недели, достаточно скачать официальное приложение «Лента» и активировать личную дисконтную карту. После этого покупателю будут приходить индивидуальные предложения со скидками. Саму карту до конца года можно купить всего за 9 рублей.

Одним словом, в самом магазине сделают всё, чтобы каждый день для посетителей гипермаркета стал праздником, а праздник не омрачался лишними хлопотами и бессмысленной беготней.

Ждем всех в наших гипермаркетах!

Гипермаркеты «Лента» в Казани:

- ул. Адоратского, 21а, кор. 2

- ул. Закиева, 10

- ул. Комиссара Габишева, 32

- ул. Копылова, 1б

- ул. Рихарда Зорге, 11б