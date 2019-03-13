2019-03-13T13:05:06+03:00
Общество

Руководитель администрации главы Чувашии извинился за высказывание о низких зарплатах "ленивых" бюджетников

Об этом сообщил руководитель республики Михаил Игнатьев
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
Изменить размер текста:

Неоднозначное высказывание руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева на сессии Госсовета 7 марта вызвало не только резонанс в обществе, но и различные интерпретации.

Одни говорили, что чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью. Другие отмечали, что Васильева просто не так поняли. В частности, в пресс-службе правительства Чувашии заявили, что мужчина сравнивал уровень зарплаты врачей и учителей с их нагрузкой.

В среду, 13 марта, же стало известно, что Юрий Васильев извинился за свои слова. Об этом сообщил глава республики Михаил Игнатьев во время встречи с журналистами в Ижевске, сообщает ТАСС.

В частности он отметил, что любое должностное лицо всегда должно извиниться после своего некорректного высказывание. Однако после Игнатьев вновь отметил, что фраза о «ленивых бюджетниках» была вырвана из контекста.

Где и когда именно извинился руководитель администрации главы Чувашии неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Набережных Челнах сотрудников почты, которые кидались посылками, могут уволить
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
В Чувашии насильник, залезший в чужую квартиру, приговорен к 6 годам колонии
14 марта в ряде домов Советского района Казани на день отключат электричество
В Набережных Челнах женщину выселили из квартиры за антисанитарию и 480 тысяч рублей долга за ЖКУ
В мае президент Татарстана поедет в США
С 28 апреля запустят новый авиарейс из Казани в турецкий Даламан
В Татарстане построят три новых сельских клуба за 20,06 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура»
В Чебоксарах в автомобиле произошел взрыв газа
Благодаря приставам Татарстана погашены долги по алиментам на сумму более 23 миллионов рублей
В Казани "Лада Приора" проехала на "красный", пострадали три человека
В Татарстане мужчина упал в погреб, вытаскивали его спасатели
В Казани провели уникальную операцию 12-летнему пациенту
В Татарстане директора фирмы и чиновников заподозрили в крупном мошенничестве
В Чувашии по факту обрушения школы возбудили уголовное дело
С виртуальным чиновником мэрии Иннополиса теперь можно общаться голосовыми сообщениями
За "минирование" домов в Казани и Санкт-Петербурге задержали жителя Башкирии
В Татарстане театры договорились о создании фонда для поддержки своих ветеранов
Житель Чувашии приговорен к колонии строгого режима за кражу двух гусей
УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом» третий раз за неделю