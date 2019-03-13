Руководитель администрации главы Чувашии извинился за высказывание о низких зарплатах "ленивых" бюджетников

Неоднозначное высказывание руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева на сессии Госсовета 7 марта вызвало не только резонанс в обществе, но и различные интерпретации.

Одни говорили, что чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью. Другие отмечали, что Васильева просто не так поняли. В частности, в пресс-службе правительства Чувашии заявили, что мужчина сравнивал уровень зарплаты врачей и учителей с их нагрузкой.

В среду, 13 марта, же стало известно, что Юрий Васильев извинился за свои слова. Об этом сообщил глава республики Михаил Игнатьев во время встречи с журналистами в Ижевске, сообщает ТАСС.

В частности он отметил, что любое должностное лицо всегда должно извиниться после своего некорректного высказывание. Однако после Игнатьев вновь отметил, что фраза о «ленивых бюджетниках» была вырвана из контекста.

Где и когда именно извинился руководитель администрации главы Чувашии неизвестно.