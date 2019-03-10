2019-03-10T17:59:45+03:00
Происшествия

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту шокирующего фото с отрубленной головой собаки

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа республики
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
Женщина отрезала голову бродячему псуЖенщина отрезала голову бродячему псуФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Шокирующие кадры появились в соцсетях: многодетная мать из Альметьевска сделала фото для поздравления россиянок с 8 марта. Она запечатлела букет тюльпанов, вложенных в пасть отрубленной головы бродячей собаки.

Жители Альметьевска признали в женщине, авторе этих жестоких кадров, 36-летнюю многодетную мать Файрузу К. В городе она известна как зоозащитница, но методы ее борьбы с бездомными животными граничат с уголовщиной.

Женщина проживает в Альметьевске Фото: Личный архив героя публикации

Женщина проживает в АльметьевскеФото: Личный архив героя публикации

- По факту материала, вышедшего в "КП-Казань", прокуратур Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Проверку проводит прокуратура Альметьевска по факту размещения в сети интернет фотографий, которые не предназначены для просмотра лиц, младше 18 лет.

Выложенный Файрузой пост нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Вот такой снимок выложила женщина в соцсетях

Вот такой снимок выложила женщина в соцсетях

Теперь по поручению надзорного органа сотрудники полиции выяснять лицо, разместившие эти снимки в интернете, и оказалась в свободном доступе для неограниченного круга лиц, где ее могли отыскать несовершеннолетние пользователи интернета. Кроме того, в действиях женщины признаков правонарушения по факту жестокого обращения с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Набережных Челнах под тяжестью снега упала крыша кафе
В Казани "пьяная" иномарка перевернулась и упала в сугроб
В Чувашии после обрушения школы следствие проверяет работу чиновников
В Чувашии в страшной аварии легковушки и грузовика погибли два человека
В Татарстане веб-камера снимает жизнь орланов-белохвостов
В Казани велосипедист взял легковушку на буксир
В Марий Эл создают первый комикс с участием героев национальных сказаний
В расселенных домах Чувашии стали активно селиться бездомные люди
В Марий Эл сгорел склад фермерского хозяйства, в котором хранилась техника
В Нижегородской области нашли мужчину, который украл в Йошкар-Оле 44 шубы
Прокуратура Набережных Челнов вынесла представление директору школы, с теплицы которой на голову ребенка упала наледь
Жители Казани встретили весну, создавая арт-объекты и картины
В Татарстане водитель снегохода не справился с управлением и оказался в овраге
В Татарстане из-за неосторожности при курении вновь погиб мужчина
В Набережных Челнах загорелся балкон многоэтажного дома
В Казани мужчину насмерть завалило кирпичной кладкой
В Набережных Челнах наледь с крыши теплицы упала на голову ребенка
Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием
В Казани пройдет концерт Урсулы Лангмайер и Трио имени Рахманинова
В Марий Эл глава поселения заставил осужденного к обязательным работам сделать ремонт за свой счет в администрации