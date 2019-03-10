Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту шокирующего фото с отрубленной головой собаки
Шокирующие кадры появились в соцсетях: многодетная мать из Альметьевска сделала фото для поздравления россиянок с 8 марта. Она запечатлела букет тюльпанов, вложенных в пасть отрубленной головы бродячей собаки.
Жители Альметьевска признали в женщине, авторе этих жестоких кадров, 36-летнюю многодетную мать Файрузу К. В городе она известна как зоозащитница, но методы ее борьбы с бездомными животными граничат с уголовщиной.
Женщина проживает в АльметьевскеФото: Личный архив героя публикации
- По факту материала, вышедшего в "КП-Казань", прокуратур Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Проверку проводит прокуратура Альметьевска по факту размещения в сети интернет фотографий, которые не предназначены для просмотра лиц, младше 18 лет.
Выложенный Файрузой пост нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Вот такой снимок выложила женщина в соцсетях
Теперь по поручению надзорного органа сотрудники полиции выяснять лицо, разместившие эти снимки в интернете, и оказалась в свободном доступе для неограниченного круга лиц, где ее могли отыскать несовершеннолетние пользователи интернета. Кроме того, в действиях женщины признаков правонарушения по факту жестокого обращения с животными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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