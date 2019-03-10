Шок: многодетная мать из Альметьевска отрезала голову собаке и в пасть вложила тюльпаны

Шокирующие фотографии выложены в интернет: на окровавленном снегу лежит голова собаки с вложенными в ее пасть тюльпанами. Еще на одном снимке - ухо собаки. Этими снимками 36-летняя жительница Альметьевска Файрузы К., воспитывающая трех детей, решила поздравить все россиянок с 8 марта.

Шокирующие кадры появились в соцсетяхФото: соцсети

Под ужасающими фотографиями - сотни гневных комментарий, обрушивающих все кары небесные на голову этой женщины. Тем, кто помогает бездомным собакам и кошкам в Татарстане, женщина хорошо знакома. Якобы, она позиционирует себя как зоозащитница и ветеринар городских улиц, в свободное же от общественной жизни время - догхантер.

Файруза сама прокомментировала историю с фотографиями головы собакиФото: соцсети

Сомнения в том, что это ее рук дело, Файруза отмела, опубликовав на свой страничке в соцсетях такой комментарий (стиль и пунктуация сохранены):

"Тупенькие мои защитники помойного шавла . Включите остатки ганглия, и осознайте одну вещь: в городе Альметьевск не стерилизуют бродячих собак и не выпускают его обратно на улицу, повесив бирку на ухо. Можете проверить мои слова в любой городской ветеринарной клинике города Альметьевск".