«Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают»: Чиновник из Чувашии назвал лень – причиной низких зарплат бюджетников

В последние время российские чиновники начали систематические говорить фразы, которые после вызывают немалый резонанс в народе. Так, 7 марта, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что трудолюбивые бюджетники получают достойную зарплату, а остальные просто мало работают. Произошло это на сессии Госсовета республики.

В частности, чиновник отметил, что размер зарплаты бюджетников зависит от их личных качеств и трудоспособности. Так, он привел в пример педагогов, заметив, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

Васильеву поспешил возразить депутат Григорий Данилов. Он заметил, что слова чиновника не имеют никакого отношения к реальности. Так, согласно «майским» указам Президента России Владимира Путина, зарплата медиков и педагогов определяется в зависимости от размера средней зарплаты по региону и должна быть не ниже, чем 200% ее величины. Следовательно, в Чувашии это порядка 52 тысяч рублей в месяц. Однако педагог в республике получает в среднем не более 18 тысяч, а врач – около 25 тысяч рублей, передает ch.versia.

Васильев не растерялся и закрыл эту тему, предложив продолжить ее во время правительственного часа в парламенте.