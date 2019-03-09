2019-03-09T18:00:32+03:00
Общество

«Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают»: Чиновник из Чувашии назвал лень – причиной низких зарплат бюджетников

По мнению руководителя администрации главы республики, трудолюбивые люди всегда получают достойную зарплату
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
Изменить размер текста:

В последние время российские чиновники начали систематические говорить фразы, которые после вызывают немалый резонанс в народе. Так, 7 марта, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что трудолюбивые бюджетники получают достойную зарплату, а остальные просто мало работают. Произошло это на сессии Госсовета республики.

В частности, чиновник отметил, что размер зарплаты бюджетников зависит от их личных качеств и трудоспособности. Так, он привел в пример педагогов, заметив, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

Васильеву поспешил возразить депутат Григорий Данилов. Он заметил, что слова чиновника не имеют никакого отношения к реальности. Так, согласно «майским» указам Президента России Владимира Путина, зарплата медиков и педагогов определяется в зависимости от размера средней зарплаты по региону и должна быть не ниже, чем 200% ее величины. Следовательно, в Чувашии это порядка 52 тысяч рублей в месяц. Однако педагог в республике получает в среднем не более 18 тысяч, а врач – около 25 тысяч рублей, передает ch.versia.

Васильев не растерялся и закрыл эту тему, предложив продолжить ее во время правительственного часа в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Новости 24
В расселенных домах Чувашии стали активно селиться бездомные люди
В Марий Эл сгорел склад фермерского хозяйства, в котором хранилась техника
В Нижегородской области нашли мужчину, который украл в Йошкар-Оле 44 шубы
Прокуратура Набережных Челнов вынесла представление директору школы, с теплицы которой на голову ребенка упала наледь
Жители Казани встретили весну, создавая арт-объекты и картины
В Татарстане водитель снегохода не справился с управлением и оказался в овраге
В Татарстане из-за неосторожности при курении вновь погиб мужчина
В Набережных Челнах загорелся балкон многоэтажного дома
В Казани мужчину насмерть завалило кирпичной кладкой
В Набережных Челнах наледь с крыши теплицы упала на голову ребенка
Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием
В Казани пройдет концерт Урсулы Лангмайер и Трио имени Рахманинова
В Марий Эл глава поселения заставил осужденного к обязательным работам сделать ремонт за свой счет в администрации