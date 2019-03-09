2019-03-09T17:30:08+03:00
Общество

"Вот это гульнула!": В Казани пьяная женщина с кулаками набросилась на автоинспекторов

Дама была замечена на улице Космонавтов, но игнорировала требования остановиться вплоть до улицы Туганлык
Алина ГАБДУЛИНА
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Тот факт, что в современном мире далеко не все женщины – слабый пол, уже вряд ли кого-то удивляет. Ведь дамы зачастую могут устроить такое, что мужчинам и не снилось. Так, накануне всемирного женского дня, в ночь с 7 на 8 марта, в Казани женщина-водитель напала на инспекторов ДПС.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, в ту ночь на улице Космонавтов инспекторы заметили машину, которая подозрительно двигалась по дороге, и попросили ее водителя остановиться на обочине. Требование было проигнорировано и сотрудникам ДПС пришлось начать погоню. Остановить машину полицейские смогли лишь на улице Туганлык. За ее рулем находилась пьяная женщина, которая принялась кричать и всячески угрожать инспекторам.

Сотрудники ДПС уговорили женщину отправиться в больницу для медицинского освидетельствования. Однако, когда дама поняла, что ее авто забирает эвакуатор, у нее началась новая волна истерики. В порыве злости женщина накинулась на инспекторов с кулаками.

Видео инцидента попало в интернет. Естественно, что без комментариев оно не обошлось. ПО большей части пользователи соцсетей отмечали недальновидность женщины, мол, в таком состоянии за руль садиться нельзя. Среди комментариев встречались, например "Закусывать надо", "Вот это гульнула", "Зачем пить, если не умеешь?". Кроме того, в интернете обсуждали адекватное поведение полицейских, которые были спокойны во время задержания женщины.

В Казани женщина с кулаками набросилась на полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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