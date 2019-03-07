2019-03-07T16:16:27+03:00
Спорт

Само очарование: Девушка из Чувашии в свои 18 легко выиграла Универсиаду, а с победой ее поздравил лично Президент

Лана Прусакова уже успела заявить о себе, как о серьезной спортсменке
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/
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Сборная России на Всемирной Универсиаде, которая проходит в Красноярске, продолжает штамповать победы. Свой вклад в лидерство российской сборной внесла и 18-летняя спортсменка из Чувашии. Речь о Лане Прусаковой. Она стала лучшей в слоуп-стайле, впервые выиграв "золото" Универсиады.

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

К слову, в столь юном возрасте Лана уже может похвастать довольно солидным послужным списком. Ранее главной победой девушки можно было считать "золото" Олимпийских игр, правда не главных, а юношеских, но успех, что не говори, очень серьезный.

Кроме того, спортсменка успела четырежды выиграть Чемпионат России, стала абсолютной победительницей Кубка страны и брала "серебро" на этапе Кубка Европы. Согласитесь, внушительный список достижений к 18-то годам.

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

Впрочем, именно Универсиада теперь должна считаться главной победой в карьере девушки.

- Если сравнивать эту трассу с чемпионатом мира, то трамплин здесь гораздо меньше, джиббовая линия немного слабее, но в целом я довольна трассой. Я начинала заниматься только слоуп-стайлом, пробовала себя в хаф-пайпе, но мне он не очень понравился, решили отложить. С биг-эйром немного другая ситуация - там всего один трамплин, как один из трех в слоуп-стайле, так что биг-эйр - это почти часть слоуп-стайла, эта дисциплина не была такой сложной для освоения, поэтому в ней я тоже выступаю. Пару раз я пробовала кататься на сноуборде, это было очень весело, но не более того, - цитирует Лану ТАСС.

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

Отметим, что с победой юную уроженку Новочебоксарска поздравил лично Владимир Путин.

- На этих ответственных соревнованиях Вы блестяще справились с поставленными задачами, одержали красивую победу, подарили зрителям яркое, запоминающееся выступление, - приводятся слова из поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

Фото: www.instagram.com/lanaprusakova/

ИСТОЧНИК KP.RU

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