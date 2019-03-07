"Хорошо, что губы еще не красила": В Чувашии девушка, управляя маршруткой, рулила локтями и говорила по телефону

Любопытное видео разместили в соцсетях жители Чувашии. Так, за рулем одной из маршруток в городе Канаш заприметили довольно молодую девушку. Само по себе это уже привлекло внимание пассажиров. Все же за рулем автобусов куда чаще можно встретить мужчин. Впрочем, девушка вполне спокойно управляла маршруткой. Правда, по мнению пассажиров, совершенно не следила за дорогой.

- В одной руке телефон, в другой сдача. Она успевает переключать передачи, поднимать монетки с пола, подруливать локтями. Пассажирам остается только молиться, - написал житель Чебоксар, выложивший видео поведения девушки в соцсетях.

Девушка за рулем маршрутки в Канаше..https://vk.com/podslushano_kanash

Отметим, что на видео действительно отчетливо видно, как девушка-водитель говорит по телефону, в этот же самый момент умудряется считать сдачу. Учитывая, что обе руки заняты появляется резонный вопрос - а чем же она рулит? С этой задачей девушка также справилась. "Баранку" она крутила локтями.

Естественно, что видео вызвало бурю обсуждений в соцсетях. Кто-то поражался, что такая хрупкая девушка может управлять такой махиной, кто-то удивлялся умению девушки делать несколько дел одновременно.

- Все успевает, но управление-то не теряет, - написал один из пользователей соцсетей.

- Хорошо, что губы еще не красила, - вторит ему другой "комментатор".

Естественно, что нашлись и те, кто осудил поведение девушки-водителя. Так, автоинспекторов призывали лишить ее прав.

- Может кто-то думает это нормально. Моё мнение это ненормально, все таки не дрова везёт, тем более зимой и в такую погоду, - написал житель Канаша в комментариях к видео.

Автоинспекторы, к слову, в стороне не остались. В ГИБДД изучили видео и пришли к выводу, что девушку нужно наказать. Ее привлекли к административной ответственности за разговоры по телефону во время руления.

- Размещенное видео вызвало большой резонанс. И очень просим пассажиров не терпеть такого поведения водителей пассажирского транспорта. Ваша безопасность в их руках. Не бойтесь сделать замечание или сообщить в полицию 102, - заявили в пресс-службе ГИБДД республики.