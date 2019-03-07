"Рубин" проиграл повторный матч "Локомотиву" и вылетел из Кубка России

В то, что "Рубин" в его нынешнем состоянии сумеет пройти "Локомотив" и выйти в полуфинал Кубка России верилось, скажем прямо, с трудом. Состав команды за зиму сильнее не стал, а меж тем, казанцам, учитывая 0:1 в первом матче, надо было побеждать с разницей в два мяча.

Решать эту задачу Курбан Бердыев решил при помощи молодежи. В основе вышли сразу три воспитанника клуба - Данил Степанов, Раиль Абдуллин и Артур Сагитов. Все трое уже играли за основу клуба в чемпионате. Сагитов так и гол "Ахмату" забил, который помог команде выиграть.

Получили шанс проявить себя и новобранцы, пришедшие зимой. Акбашев, Пантелеев и Башкиров появились в старте. Меж тем, Подберезкина, Игоря Коновалова и Бухарова не было даже в заявке. Получается, что и без того хлипкий состав "Рубина" не досчитался трех игроков основы.

"Локомотив" же привез в Казань оптимальный состав. Настрой подопечных Семина был понятен. В чемпионате у "железнодорожников" пока не все гладко, так что борьба за Кубок сейчас в приоритете.

На первых минутах "Локомотив" просто смял хозяев поля. Если бы не голкипер Иван Коновалов, то 0:2 могло быть уже к 7 минуте игры, если бы Баринов и Антон Миранчук реализовали свои моменты.

Однако стартовый натиск гостей результата не дал. Постепенно казанцы смогли выровнять игру и сами начали создавать моменты. Так, Степанов сделал неплохой кросс на Сагитова. Тот мог решать эпизод, но в последний момент его опередил Кверквелия.

Через несколько минут казанцы провели быструю контратаку. Сагитов вывел на оперативный простор Байрамяна, который здорово закручивал мяч в дальний угол. Мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Самый же реальный шанс забить в первом тайме упустили гости. Братья Миранчуки доставили мяч до штрафной и вывел Игнатьева на пустой уго ворот. Однако тот не сумел замкнуть передачу с нескольких метров.

Второй тайм также проходил примерно в равной борьбе. На 58 минуте шанс открыть счет был у Башкирова. Он мощно пробил по воротам, но мяч попал в перекладину. Спустя 5 минут перекладина спасла уже "Рубин". Свой шанс не реализовал Идову.

Развязка же наступила за 15 минут до финального свистка. Уремович умудрился в течении минуты получить две желтые карточки и был удален с поля. А следом гости забили. После навеса со штрафного Хеведес переправил мяч в ворота.

Отыграться казанцы уже не смогли. В итоге "Локомотив" выиграл 1:0 и в полуфинале Кубка страны сразится с "Ростовом". "Рубин" же прекратил борьбу за трофей.

- В целом, есть удовлетворение от игры, от того, что молодежь достаточно неплохо выглядела. К сожалению, Уремович подвел команду, с ним разберемся. Вы видели, что в первом тайме было волнение у молодых, особенно у Абдуллина, Степанова, Сагитов не так уверенно играл. Но во втором тайме ребята успокоились. Повторюсь, есть удовлетворение, и перспектива завтрашнего дня проглядывается, - подвел итог матча наставник "Рубина" Курбан Бердыев.