2019-03-01T11:43:56+03:00
Общество

Ноу-хау по-казански: для чистки снега на крышу доставили миниэкскаватор

Горожане засняли работу спецтехники и до сих пор гадают, как ее туда затащили [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Миниэкскаватор который "живет" на крыше.Миниэкскаватор который "живет" на крыше.Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Снег зимой на крышах - проблема очень большая. Скапливается его много, убирать надо, и всякий раз перед ответственными лицами встает вопрос: как почистить?

Обычно применяют традиционный метод - человек плюс лопата. А кто-то применяет современный подход - обустраивают кровлю подогревом, чтобы сугробы и вовсе не образовывались.

В Казани же сотрудники предприятия, расположенного на улице Даурской возле ЖК "Журавли", вопрос решили "инновационо"-радикально - взяли и затащили на крышу миниэксковатор. Техника быстро справилась со скопившимся снегом.

Ноу-хау по-казански: для чистки снега на крышу доставили миниэкскаватор.соцсети

Горожане засняли весь процесс на видео и теперь ломают голову, как удалось затащить наверх эту, явно нелегкую, махину.

Кроме того, в комментариях к видео интернет-пользователи высказали предположение, что у этой конторы очень прочная крыша, ну или на время уборки сотрудники дружно поддерживают потолок швабрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24