Снег зимой на крышах - проблема очень большая. Скапливается его много, убирать надо, и всякий раз перед ответственными лицами встает вопрос: как почистить?

Обычно применяют традиционный метод - человек плюс лопата. А кто-то применяет современный подход - обустраивают кровлю подогревом, чтобы сугробы и вовсе не образовывались.

В Казани же сотрудники предприятия, расположенного на улице Даурской возле ЖК "Журавли", вопрос решили "инновационо"-радикально - взяли и затащили на крышу миниэксковатор. Техника быстро справилась со скопившимся снегом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694786" frameborder="0"></iframe> Ноу-хау по-казански: для чистки снега на крышу доставили миниэкскаватор.соцсети

Горожане засняли весь процесс на видео и теперь ломают голову, как удалось затащить наверх эту, явно нелегкую, махину.

Кроме того, в комментариях к видео интернет-пользователи высказали предположение, что у этой конторы очень прочная крыша, ну или на время уборки сотрудники дружно поддерживают потолок швабрами.