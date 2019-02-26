От телемаркетолога до рэпера: еще один житель Татарстана стал участником шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Не так давно стартовал новый сезон проекта «ПЕСНИ» на ТНТ. Одним из его участников стал очередной парень из Татарстана. 24-летний Вячеслав Исаков родился в Альметьевске, но в 18 лет перебрался в Казань, где поступил в архитектурно-строительный университет. До участия в проекте Вячеслав работал телемаркетологом в IT-компании.

Своим хип-хопом молодой человек смог поразить продюсеров шоу – Тимати и Басту, с первых минут выступления. Однако, как выяснила «Комсомолка», на Вячеслава нельзя повесить клеймо очередного рэпера. Мы связались с ним и узнали, как ему удалось перейти из сферы продажи услуг по телефону в шоу-бизнес.

ДЕТСТВО

Со слов Вячеслава, детство у него было обычное, как у всех: двор, друзья, футбол, «войнушки». Изменилось все лет в 13-14. Именно будучи подростком, молодой человек познакомился с творчеством известных рэперов 50cent, Eminem. После были ST, Smoky Mo, 25/17.

- Я не знаю, что во мне тогда переклинило, но я подумал: «Это круто, мне это нравится!» После возникло дикое желание делать так же и даже лучше. На тот момент был уверен: «Я сейчас начну делать рэп, и это будет круче всех в мире! Настолько я верил в себя, – признается Вячеслав.

Вячеслав признается, что не помнит, почему когда-то назвал себя SlameФото: Из личного архива героя публикации

УВЛЕЧЕНИЯ

Несмотря на то, что одной из главных целей молодого человека до сих пор остается «быть круче всех в мире» в области хип-хопа, он очень разносторонний человек. Так, Вячеслав любит читать и неустанно занимается саморазвитием.

- В последние пару лет я особенно полюбил книги, потянуло к саморазвитию. Мне нравится узнавать что-то новое. Если вижу новое и непонятное слово в книге, я сразу же сворачиваю ее, бегу в интернет, вбиваю слово в поисковике и узнаю, что это такое, для чего оно нужно, с чем его едят, и где я могу применить его в будущем. Я получаю кайф от новой информации, – рассказывает Slame.

ТВОРЧЕСТВО

В то время, как многие хип-хоп исполнители могут часами напролет рассказывать об истории происхождения их псевдонима, Вячеслав признается, что не помнит, почему когда-то назвал себя Slame.

- У меня было несколько имен, первое, когда я только начинал, было Рэм, второе – Крайм, третье я уже не помню. Slame – последнее. Оно просто зацепилось, наверное, история с ним завязалась, слушатель привык. Я начал выпускать песни под этим именем и не стал его менять. Приклеилось оно ко мне, ну и пускай, значит, это мое. По поводу того, что оно означает, на самом деле я уже не помню. Кого ни спроси, что означает его имя, тебе расскажут какую-то предысторию, ребус, и обязательно найдется смысл. В моем случае может смысл и был, когда я придумывал себе имя, но сейчас я не могу вспомнить. Похоже, оно просто появилось внезапно, – признается Slame.

Вспоминая начало своего пути, парень признается – первые свои диски он раздавал бесплатно прямо на улице!

- Я долгое время старался продвигаться самостоятельно, бесплатными способами, какими только возможно, в университете мы делали с другом диски с моими песнями, ходили раздать их на Баумана. Но роста не было, - говорит рэпер.

После он добавляет, что музыка уже много лет занимает большую часть его времени, но он вовсе не «очередной рэпер». Так как он умеет и любит не только читать, но и петь.

- Вообще я люблю петь, я полюбил петь, когда понял, что у меня это получается. Я начал применять это в своих песнях. Я не люблю делать просто рэп, мне нравится делать микс: комбинировать вокал с речитативом, делать вокальные припевы, мелодичные речитативы и передавать разные настрои: веселые, грустные, серьезные, – объяснил «КП-Казань» Вячеслав.

Однако уйти из хип-хопа в другой жанр молодой человек пока не готов.

- Сейчас вообще рэп эволюционирует, он приобретает новое звучание, появляются новые имена, которые привносят что-то свое, что то новое в эту культуру. Это классно, – считает он.

Говоря о тех, кого Вячеслав предпочитает слушать в свободное от написания текстов время, он отмечает Eminem, Касту, ST, MiyaGi & Эндшпиль, Рианну и Анну-Марию.

Свои диски парень раздавал бесплатно прямо на улице!Фото: Из личного архива героя публикации

КОНКУРЕНЦИЯ И ХЕЙТ

Все творческие личности во все времена сталкивались не только с аргументированной критикой своих коллег или учителей, но и с беспричинной агрессией незнакомых, далеких от искусства людей. Несмотря на свой возраст, Вячеслав тоже уже успел почувствовать на себе хейт «диванных критиков».

- С глаза на глаз мне еще никто ничего плохого не говорил, а в социальных сетях, конечно, бывало. Как я борюсь с этим? Никак, потому что я люблю, когда идет неаргументированный хейт. Это меня заряжает, обычно я отвечаю таким просто «спасибо», «согласен» или «я ждал твоего мнения», – с улыбкой рассказывает молодой человек.

Кроме того, уверенный в себе Slame высоко оценивает свои шансы на победу.

- Глуп тот, кто начинает сомневаться в своих силах в такой ответственный момент, когда перед тобой открываются двери, и тебе нужно показать, кто ты есть и на что способен. Самое главное во мне – непоколебимая вера в свое дело, вперемешку с упорством. Я покажу максимум, а дальше уже будь что будет, - говорит он.

Известно, что главным призом на телепроекте по прежнему является контракт с лейблом Black Star или «Газгольдер» и 5 миллионов рублей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Slame уже успел обзавестись поклонниками в Татарстане, но в своих мечтах он все равно видит лишь Москву. Причина тому, безусловно, большее количество возможностей и шансов.

- В Альметьевск я точно не вернусь, но я очень благодарен этому городу. Что касается Казани, посмотрим, как будет. Если так получится, что я перееду в Москву, это будет мой окончательный пункт, но в свои родные города я буду приезжать однозначно, – обещает Вячеслав.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Несмотря на масштабность Москвы, по мнению Вячеслава, начать свою карьеру можно в любом городе России. Достаточно лишь очень захотеть стать известным.

- Надо быть активным и следить за мероприятиями, которые проходят в городе. Например, когда приезжает какая-то звезда, можно попросить у организаторов разрешения выступить у нее на разогреве. Или, допустим, организуется какая-нибудь вечеринка: можно прийти и попроситься выступить бесплатно, чтобы просто показать себя, свое творчество. В конце концов, сейчас сильно развит интернет, можно двигаться там. Это, конечно, тяжело, если у тебя нет денег, трудозатратно и времязатратно продвигаться бесплатно, но в совокупности с другими инструментами продвижения это выльется в хороший результат, - считает Вячеслав.

Смотрите шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 20.00 на ТНТ!