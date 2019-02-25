"Куда? Вы сейчас умрете!": В Татарстане полуголый мужчина разгуливал по больнице с ножом в спине

В одну из татарстанских больниц 25 февраля под утро доставили молодого мужчину по имени Владимир. В спине мужчины по самую рукоятку торчал нож. Но, несмотря на тяжелую травму, он был в полном сознании. Как рассказали "КП-Казань" очевидцы, от пациента исходил сильный запах алкоголя.

Пока врачи "скорой помощи" передавали Володю медикам в приемном покое, мужчину раздели для доставки в отделении хирургии. А тот "вспомнил", что ему куда-то надо. В одних трусах, заляпанных кровью, с голыми ногами он отправился по коридору на выход, мимо изумленных медиков.

Одна из сотрудниц больницы начала снимать на видео эту прогулку. Она называла мужчину по имени и пыталась остановить его.

- Куда пошел-то? - слышался встревоженный голос за кадром. - Владимир, ты вообще что-ли без ума? Куда ты пошел?

Ее одна женщина замечает, что "он уже ваш, ходите за ним сами!", имея в виду, скорее всего, что врачи "скорой помощи" уже доставили в больницу странного пациента, и теперь за него отвечают другие. Пациент с ножом в спине долго не отвечает на вопрос, куда от отправился, затем невнятно бормочет ответ: "Курить".

Между собой сотрудники больницы выясняют, что сигарет у Володи нет. В ответ на замечание мужчины-медика: "Молодой человек, Вы сейчас умрете", пациент возвращается в приемный покой.

- Пациент, снятый на видео очень похож на того, кто поступил в приемное отделение Зеленодольской ЦРБ, - сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана. - Ему была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, в том числе оперативная. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.