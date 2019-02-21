Подарки мужчинам на 23 февраля в Казани: где купить и что подарить

До Дня защитника Отечества остается меньше двух суток, но это не повод судорожно скупать все носки и пены для бритья, решив, что времени для подготовки к празднику совсем нет. "Комсомолка" в очередной раз позаботилась о своих читательницах и составила список подарков, которые можно приобрести в Казани и подарить на 23 февраля.

ПУСТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК

Эта фраза преследует большинство женщин еще с тех пор, как их мамы в детстве учили их готовить. И если многое в этой жизни можно предать сомнению, то путь к сердцу мужчины испокон веков остается неизменным.

23 февраля 2019 года выпадает на субботу, поэтому начать задабривать вашего мужчину вкусной едой можно, начиная с завтрака и заканчивая поздним ужином. Только в День защитника Отечества блюда должны быть брутальными.

"Комсомолка" предлагает вам приготовить мясные чипсы, куриное филе горячего вяления, свинину с овощами в рукаве, запеченную с овощами утку, стейк рибай по-кубински, кесадилью с говядиной-гриль или тушенную с овощами и прованскими травами курицу. Ну или что-то из того, что любит ваш мужчина.

О десертах к чаю только не забудьте.

МУЖСКОЙ БУКЕТ

Да, мужские букеты тоже существуют. Только вот составляют их не из роз или тюльпанов. Мужские букеты можно съесть и выпить - очень полезная и оригинальная вещь. В Казани такие подарки стали очень популярны еще в 2018 году, но и по сей день вызывают восторг.

В столице Татарстана немало компаний занимаются продажей и доставкой таких букетов. Их состав можно регулировать самостоятельно: добавлять раков, рыбу, сосиски, перца, овощи, пиво. В общем всего, что его душе угодно.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Подарите качественный набор инструментов: тут вам и намек на то, что полочка сама себя не повесит и по-настоящему полезный мужской подарок. К тому же, всем мужчинам приятно ощущать себя нужным и главным.

Однако на рынке инструментов сейчас представлено так много различных брендов и наборов. И женщине бывает довольно сложно сделать правильный выбор. Именно поэтому "Комсомолка" готова дать жительницам Казани пару советов.

Так, молоток желательно приобретать закаленный цельнометаллический с гвоздодером. Кроме того, у инструмента должна быть прочная и удобная рукоятка, а также закругленный боек.

Хорошая отвертка должна быть из хром-ванадия и также иметь удобную рукоятку. Кроме того, лишним не будет магнитный наконечник и несколько типоразмеров.

Пассатижи и плоскогубцы также в идеале должны быть из хрома-ванадия и иметь гладкие рукоятки. Если вы собираетесь дарить эти инструменты на долгий срок, то выбирайте модели с воронением.

Ключи гаечные не заржавеют, если будут из инструментальной стали с хромовым покрытием или из того же хрома-ванадия.

Ножовка по металлу должна быть легкой. Несмотря на качество пилок, лучше сразу купить несколько про запас.

Заточка топора должны быть порядка 40 градусов, а само его полотно в идеале изготовлено из материала cs45.

КОЖА

Кожаные портмоне, лангетки, ремни, портфели, сумки, барсетки, перчатки, чехлы - все это выглядит стильно и богато. К тому же мужчина, будучи охотником по своей природе, должен высоко оценить такой подарок.

Учтите лишь, что в новой кошелек или портмоне следует положить несколько купюр. Это, согласно примете, поспособствует накоплениям и росту вашего семейного дохода.

АБОНЕМЕНТ В СПОРТЗАЛ

Казань если пока не пестрит, но все равно имеет немалое количество фитнес-центров на вкус и цвет каждого жителя. Абонемент в спортзал - подарок не только вашему мужчине, но и вам, будущей обладательнице избранника с прекрасным торсом.

А если бюджет не позволяет дарить абонемент, то можно приобрести либо тренажер, либо гантели. Возможно они замотивируют вашего избранника самостоятельно пойти в тренажерный зал.

ТЕХНИКА

Стильная, полезная и качественная техника - однозначно один из лучших подарков на любой праздник. Начиная с наушников и заканчивая жидко-кристаллическим телевизором, все предназначено для того, чтобы вызывать восторг от неожиданного дарения. Главное, суметь выбрать.

ИГРУШКА

Первые 40 лет детства мужчины самые сложные, как говорится. И даже если у вас дома живет суровый бородатый защитник Отечества, то будьте уверены, что даже он будет рад радиоуправляемому вертолетику или машинке. Будьте только готовы к тому, что первые пару часов ваш избранник не выпустит пульта управления из рук.