Возбуждение голого татарстанца в сауне свели на нет только с помощью газа из баллончика

В 23-м комплексе Набережных Челнов двое друзей решили приятно провести время в сауне. А для того, чтобы было «по жарче», взяли собой спиртное.

Но мужчины видимо слишком сильной разгорячились. Особенно один из них. Он абсолютно голый вышел к девушке-администратору сауны, мягко говоря, в возбужденном состоянии и начал требовать от нее секса.

Такой «романтики» девушка не снесла и дала от ворот поворот голому клиенту. На что тот стал крыть ее матом. К нему из парилки присоединился и его приятель. Администратор испугалась агрессии голых мужчин и нажала на тревожную кнопку.

На ее сигнал в сауну прибыли сотрудники частной охраны. Переговоры одетых в форму с голыми и пьяными посетителями ни к чему не привели. Мужчины наотрез отказались покидать заведение. Мало того они напали на приехавших к ним охранников. Возбужденных мужчин удалось успокоить только с помощью баллончика со слезоточивым газом.

Пока голые дебоширы приходили в себя, был вызван дополнительный экипаж охранников. Все вместо они смогли уже надеть на мужчин наручники. После этого их передали в руки прибывших на место происшествия полицейских.