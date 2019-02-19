Стильный мужчина и несостоявшийся физкультурник: Как ведут себя в соцсетях главы Татарстана, Чувашии и Ульяновской области

Фонд «Петербургская политика» оценил, насколько главы российских регионов активно пользуются соцсетями и какие вопросы решают благодаря интернету.

Самым медиаактивным губернатором оказался руководитель Башкортостана Радий Хабиров. На второе место в рейтинге поставили главу Дагестана Владимира Васильева, а вот на третьей строчке расположился президент Татарстана Рустам Минниханов.

«БЕЗ НАФТАЛИНА»

По данным «Петербургской политики», Минниханов активно пользуется соцсетями, грамотно чередуя рабочие моменты с личными. Основной месседж: «Я успешный и стильный мужчина».

- Легкие и динамичные аккаунты. Много красивых и стильных фотографий. Каждое утро приветствует читателей фотографией вида Казани из своего кабинета. Под этим фото собираются вопросы и комментарии, актуальные на данный момент. Вовлеченность аудитории высока. Много международного контента. Политические мероприятия преподносятся легко и интересно, «без нафталина». Иногда показывает закулисные подробности, - подытожили составители рейтинга.

Отметим, что количеству подписчиков в инстаграме Рустама Минниханова могут позавидывать многие звезды эстрады. На аккаунт президента Татарстана подписаны 365 тысяч человек.

«КАЧЕСТВО ТЕКСТОВ НИЖЕ, ЧЕМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ»

Губернатор Ульяновской области в соцсетях ведет себя скромнее. Достаточно взглянуть только на количество подписчиков в том же инстаграме. Их всего 22 тысячи, то есть в 16,5 раз меньше, чем у Минниханова.

Основной месседж соцсетей Морозова, по данным составителей рейтинга – «Жизнь региона». Это, в принципе, понятно. Именно о жизни Ульяновской области Сергей Морозов чаще всего и повествует.

- Подчеркивается, что аккаунт ведут Сергей Морозов лично и пресс-служба по просьбам главы региона. Комментарийная активность сравнительно невысока. Много негативных комментариев, не получающих ответа. Большее внимание к иллюстрациям и картинкам, присутствует целенаправленное разбавление официальных фотографий видами с территории области. Качество текстов ниже, чем иллюстраций. Большое внимание к социальной тематике, - подытожили свои наблюдения составители рейтинга.

«ВСЕ НА ЛЫЖИ!»

Если Морозов вошел в, так называемую, третью группу активности аккаунтов в соцсетях и занял место в середине рейтинга, то глава Чувашии Михаил Игнатьев оказался в четвертой группе, там, где расположились главы регионов с активностью «ниже среднего».

В инстаграме у Игнатьева 12,8 тысяч подписчиков. При этом, он не так часто выкладывает посты. При этом, при просмотре профиля Игнатьева составители рейтинга заметили, что глава Чувашии дружит со спортом, а именно с одним из распространенных зимних видов спорта. Вот и основной месседж оказался краток – «Все на лыжи».

- Удается создавать ощущение, что ведет аккаунт сам. Посты носят разноплановый характер, обычно изложены коротко и чиновничьим языком. Интересность фотографий неодинакова. Работа и спорт, лыжный фанатик (ощущение, что он несостоявшийся физкультурник), - поделились впечатлением составители рейтинга.