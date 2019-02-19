Татарский театр оперы и балета уволил певца из-за низкого роста

36-летнего тенора Хачатура Бадаляна пригласили в Татарский театр оперы и балета для участия в двух спектаклях и двух гала-концертах Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина.

С ним подписали контракт, но тенор сумел выступить только в одном из спектаклей - "Мадам Батерфляй", где пел арию Пенкертона. Его партнершей была Гульнора Гатина, исполнявшая партию Чио-Чио-Сан. Спектакль прошел великолепно, зрители аплодировали стоя несколько минут, и никто из них и не заметил, что костюмчик на солисте Мариинки сидел более, чем просторно. Никто, кроме самого артиста и организаторов фестиваля.

14 февраля Хачатур Бадалян должен был петь в Казани Альфредо в "Травиате", но накануне узнал, что контракт с ним расторгли в одностороннем порядке.

В дальнейшем всей историей трудовых отношений между артистом и администрацией театра занималось агентство, которое представляет интересы Бадалянаа. И когда они услышали по телефону причину расторжения контракта, то не поверили своим ушам: артиста уволили из-за его роста в 170 сантиметров!

Маловат его рост оказался для прославленной сцены. Если рядом с невысокой Гатиной он смотрелся гармонично, то рядом с Светланой Москаленко (Михайловский театр) он выглядел бы "комично", по мнению администраторов казанского театра.

"ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ"

Выяснилось, что еще 20 января для подготовки сценических костюмов кастинг-менеджеру Анну Багаутдиновой были отправлены все необходимые мерки артиста, в том числе рост. Вот только во время репетиции 3 февраля выяснилось, что костюмы были значительно больше.

Так что подгонять под размер пришлось накануне спектакля. Несмотря на великоватый наряд, спектакль прошел с успехом и на высоком уровне, что признало и руководство театра.

Сообщение о том, что в "Травиате" Бадалян уже не поет, пришло 8 февраля: "театр отменяет запланированные выступления Хачатура Бадаляна по причине маленького роста артиста (1м 70 см) и намерен расторгнуть государственный контракт".

- Руководством агентства неоднократно были предприняты попытки связаться с директором театра Рауфалем Мухаметзяновым для разъяснения сложившейся ситуации, однако он уклонился от разговора и, со слов его секретаря, всю ответственность переложил на кастинг-директора Анну Багаутдинову, - сообщает агентство "Премьер".

По мнению руководства последнего, а также экспертного музыкального сообщества, заявленная причина расторжения контракта с Хачатуром Бадаляном по физическим данным артиста, с которыми руководство театра было ознакомлено заранее, не соответствует профессиональным критериям оценки работы оперных певцов, нарушает нормы морали,а также влечет за собой репутационные риски и наносит психологическую травму артисту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

14 февраля 2019 с руководством руководства агентства "Премьер" связался представитель юридического отдела казанского театра и сообщил, что 15 февраля будет направлено официальное письмо о расторжении контракта в одностороннем порядке.

На официальном же сайте театра уже 14 февраля появились изменения в составе исполнителей спектакля "Травиата", который должен пройти 20 февраля, а также в числе участников гала-концертов, назначенных на 22 и 23 февраля. Бадалян там не значится.

"ЗА 19 ЛЕТ МОЕЙ КАРЬЕРЫ Я ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА НЕ СЛЫШАЛ!"

На своей страничке в соцсетях сам Хачатур Бадалян оставил такой комментарий:

"Дорогие друзья! За почти 19 лет моей карьеры во всевозможных театрах России и мира — я такого беспредела не слышал никогда! Меня сняли с Травиаты и с Гала Концертов на Шаляпинском Фестивале после успешного спектакля Баттерфляй! Так как директор театра Татарской Оперы посчитал, что ему не подходит мой рост и я для него буду выглядеть „комично“! Я убеждён, что не для того наши деды проливали кровь во Второй Мировой войне против фашизма, чтобы в оперном театре Татарстана устраивали притеснения по принципу „евгеники“! Считаю данный факт возмутительным! Боюсь, что по такому принципу добрая половина самых известных теноров мира (Хосе Каррерас, Никола Мартинуччи, Юсси Бьорлинг, Джузеппе Ди Стефано, Марио дель Монако, Лоуренс Броунли, …) никогда бы не смогли спеть в этом театре!"

"ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ, ЧЕГО ЕЩЕ ЖДАТЬ"

Коллегу поддержали российские оперные исполнители и поклонники. Все они возмущены произошедшим,

Так, один из ведущих лирических теноров Москвы Алексей Татаринцев (на сайте театра им. Джалиля он числится как «приглашенный артист») написал: «Печально, все это. И конечно, возмутительно. Много лет пою в этом театре и такое впервые вижу и слышу. У меня тоже рост не большой. Теперь прям не знаю чего ждать… Хачатур, ты потрясающий певец! Помни об этом! Все тебя любят и поддержат!»