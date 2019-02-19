Татарстанец построил 10-метрового снеговика, который может стать самым большим в России

Несмотря на то, что в сейчас подавляющее большинство живет в предвкушении грядущей весны, есть еще те, кто берет от уходящей зимы максимум пользы и хороших воспоминаний.

Одним из таких стал татарстанец Гаяз Искандаров. Молодой человек смог за 20 дней построить самый большой снеговик в России!

Высота его творения составляет 10 метров, а находится оно в деревне Кызыл Бакча Сармановского района Татарстана. В ней Гаяз прожил большую часть жизни.

Известно, что Снегалодон (именно так создатель назвал свое детище - Ред.) имеет общую массу более 45 тонн, а высоту без шапки - 9,4 метра. Вместе с тем, диаметр первого шара составляет 6 метров, второго - 5 метров и третьего – 4 метра.

Молодой человек работал каждый день с 5 утра до полуночи, забывая порой даже про обедФото: из архива героя публикации

Как заявил "КП-Казань" автор Снегалодона, его творение - самое большой в своем роде снеговик в России. К слову, в книге рекордов Гиннеса отмечено, что самый большой из зафиксированных в стране снеговиков обладал высотой 9,4 метра. И это при том, что его строила целая команда людей, используя специальную технику. А Гаяз все делал один и практически голыми руками. По его словам, он работал с 5 утра до полуночи, забывая порой даже про обед.

- На работу меня подтолкнул конкурс одного популярного на Youtube канала, где за самого высокого снеговика предлагали 100 тысяч рублей. Решив поучаствовать, я подумал, что можно и рекорд России установить - почему бы и нет? - рассказывает о своем решении молодой человек.

«Комсомолке» Гаяз признался, что смог бы и мировой рекорд побить, если бы его кто-нибудь спонсировал. Ведь у него уже есть опыт создания фигур из снега. Так, пару лет назад он построил 8-метрового снеговика. А весь процесс создания Снеголодона Гаяз и вовсе снял на видео.

Молодой человек уже связался с организаторами книги рекордов России и ждет специальную комиссую, которая зафиксирует высоту его снеговика и официально подтвердит, что Гаяз установил новый рекорд.

- Много кто меня отговаривал. Даже на этапе постройки спрашивали, мол для чего тебе все это нужно, - рассказывает татарстанец. - Самым сложным было вставать в пять утра, когда не выспался и все тело болит. Осознание того, что сроки поджимают тоже давило.

Парень уже связался с организаторами книги рекордов России и ждет специальную комиссую, которая подтвердит, что он установил новый рекордФото: из архива героя публикации.

Несмотря на то, что Снеголодон без пяти минут самый большой снеговик в России, его создатель высоко оценивает своих конкурентов.

- Они очень сильные. Довольно-таки много действительно хороших снеговиков сделали. Сегодня последний день подачи заявок. Посмотрим, что будет дальше, - признается парень.Несмотря на то, что Снеголодон - без пяти минут самый большой снеговик в России, его создатель высоко оценивает своих конкурентов в конкурсе.

Теперь осталось дождаться комиссии, которая должна зафиксировать рекорд Гаяза. И тут, главное, чтобы до их приезда погода не подвела и Снеголодон не начал таять.