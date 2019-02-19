2019-02-19T14:48:34+03:00
Дом. Семья

Редкая удача: в Казани во время прогулки по парку сняли ночную охоту совы

Все произошло на глазах женщины и ее маленькой дочери [видео]
Лика ИСАЕВА
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Совы и филины охотятся преимущественно по ночамСовы и филины охотятся преимущественно по ночамФото: Из материалов пресс-службы
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В соцсетях появился видеоролик о вечернем "триллере", который произошел на глазах женщины и ее маленькой дочери в казанском парке Горкинско-Ометьевский лес. Мама заметила бегающую по снегу крысу, которая не боялась ни людей, ни проезжающих невдалеке автомобилей.

Женщина включила камеру на телефоне и, снимая происходящее, стала объяснять дочке, что, возможно, они увидели мышь или крысу и, что она очень возмущена появлением грызуна в городском парке. Но в этот момент на крысу со стороны леса набрасывается сова.

В Казани во время прогулки сняли ночную охоту совы.! другой источник

Распахнув свои крылья, она мощными лапами вцепилась в спину грызуна, пригвоздив его к дорожке. Затем птица замерла на некоторое время, оглядываясь по сторонам. В этот момент женщина восхищенно объясняет дочери, что они стали свидетелями ночной охоты лесной птицы: "Аня, ее сова поймала! Сова!".

- Дикие звери и птицы в Казани встречаются не так уж редко, как казалось бы, - рассказал "КП-Казань" орнитолог Сергей Ненашев. - Они селятся ближе к городу, потому что тут есть пища. А крысы в парках нам встречаются все по той же причине - их также привлекает доступная еда. В свою очередь крысы - добыча сов и других пернатых хищников. То, что женщина стала свидетелем ночной охоты этой птицы - редкая удача для городского жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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