2019-02-18T11:11:30+03:00
Происшествия

В Чувашии КАМАЗ с прицепом снес микроавтобус с детьми, пострадали трое подростков

Авария произошла в Канашском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров по маршруту "Батырево-Канаш-Чебоксары", и КАМАЗа с прицепом произошла в воскресенье, 17 февраля, в 14.30 в Канашском районе республики. По предварительным данным, возле деревни Маяк водитель большегруза на автодороге А-151 "Ульяновск-Цивильск" превысил безопасную скорость и при обгоне микроавтобуса столкнул его в кювет.

Вместо того, чтобы остановиться и остаться на месте ДТП, водитель КАМАЗа попытался скрыться с места столкновения. Но его сумели быстро задержать на границе района.

В результате пассажиров из микроавтобуса пришлось эвакуировать через аварийные двери. Медицинская помощь потребовалась трем несовершеннолетним пассажирам в возрасте 10, 16 и 17 лет.

Пассажиров пришлось эвакуировать через задние двери. Фото: МВД по Чувашской Республике

Пассажиров пришлось эвакуировать через задние двери.Фото: МВД по Чувашской Республике

Проведенная медицинская проверка обоих водителей показала, что они трезвы, сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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