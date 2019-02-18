В Чувашии КАМАЗ с прицепом снес микроавтобус с детьми, пострадали трое подростков

ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров по маршруту "Батырево-Канаш-Чебоксары", и КАМАЗа с прицепом произошла в воскресенье, 17 февраля, в 14.30 в Канашском районе республики. По предварительным данным, возле деревни Маяк водитель большегруза на автодороге А-151 "Ульяновск-Цивильск" превысил безопасную скорость и при обгоне микроавтобуса столкнул его в кювет.

Вместо того, чтобы остановиться и остаться на месте ДТП, водитель КАМАЗа попытался скрыться с места столкновения. Но его сумели быстро задержать на границе района.

В результате пассажиров из микроавтобуса пришлось эвакуировать через аварийные двери. Медицинская помощь потребовалась трем несовершеннолетним пассажирам в возрасте 10, 16 и 17 лет.

Пассажиров пришлось эвакуировать через задние двери.Фото: МВД по Чувашской Республике

Проведенная медицинская проверка обоих водителей показала, что они трезвы, сообщили в МВД Чувашии.