В Татарстане в ДТП с грузовиком разорвало легковушку: погибли четыре девушки

Страшная авария произошла 15 февраля в 17.20 в Алексеевском районе республики. По предварительным данным, возле одной из автозаправок 19-летняя девушка, не имевшая большой опыт вождения, превысила безопасную скорость и выехала на встречку.

Там ее автомобиль ВАЗ-2113, лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом зерновозом. Грузовиком управлял 30-летний мужчина.

От удара легковушку буквально разорвало на части. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три ее пассажирки. Как рассказали «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, одна из погибших была беременна.

- Водитель не учла сложные погодные условия - метель и ветер, - сообщили в МВД Татарстана.