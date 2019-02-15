2019-02-15T18:51:39+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с грузовиком разорвало легковушку: погибли четыре девушки

В МВД считают одной из причин произошедшего то, что 19-летняя водитель не учла сложные погодные условия [фото]
Лика ИСАЕВА
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У находившихся в машине, похоже, не было и шанса выжить.У находившихся в машине, похоже, не было и шанса выжить.Фото: МВД по РТ
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Страшная авария произошла 15 февраля в 17.20 в Алексеевском районе республики. По предварительным данным, возле одной из автозаправок 19-летняя девушка, не имевшая большой опыт вождения, превысила безопасную скорость и выехала на встречку.

Там ее автомобиль ВАЗ-2113, лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом зерновозом. Грузовиком управлял 30-летний мужчина.

От удара легковушку буквально разорвало на части. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три ее пассажирки. Как рассказали «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, одна из погибших была беременна.

- Водитель не учла сложные погодные условия - метель и ветер, - сообщили в МВД Татарстана.

В отличие от легковушки грузовик пострадал незначительно. Фото: МВД по РТ

В отличие от легковушки грузовик пострадал незначительно.Фото: МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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