2019-02-14T17:44:02+03:00
Общество

"Праздник проповедует однополые отношения": Муфтий Татарстана обрушился с критикой на День Святого Валентина

По мнению Камиля хазрат Самигуллина, этот "псевдопраздник" разлагает семьи
Елизавета МАКАРОВА
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Меж тем, тысячи влюбленных по всему миру считают праздник своим "профессиональным".Меж тем, тысячи влюбленных по всему миру считают праздник своим "профессиональным".Фото: Влад КОМЯКОВ
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14 февраля во всем мире празднуется День Святого Валентина. Все влюбленные считают этот праздник своим "професиональным". Как известно, в этот день принято дарить подарки, валентинки и признаваться в любви своим вторым половинкам.

Впрочем, не утихают споры о том, нужно ли отмечать этот праздник. Вот и муфтий Татарстана считает, что отмечать День Святого Валентина совсем не обязательно, так как праздник "навязывают российскому обществу чуждые нам традиции".

- Духовная начинка этого праздника – аморальна, поскольку проповедует прелюбодеяние, внебрачные и даже однополые отношения, влюбленность без обязательств. Если нет, тогда почему же он не называется Днем семьи или Днем мужа и жены? Так было бы логичнее. Возможно, поэтому и сама католическая церковь весьма скептически относится к этому празднику. Но у нас он, к сожалению, завоевал незаслуженную популярность. С учетом того, что в нашем обществе и без того не очень устойчивые моральные основы и не крепкие семьи, этот псевдопраздник еще более разлагает их и даже пропагандирует легковесность межполовых отношений, придавая им романтичность. У мусульман и православных России есть свои собственные семейные традиции, которые нужно защищать от нетрадиционного вмешательства. Если я не прав, то поправьте, - написал муфтий Татарстана в своем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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