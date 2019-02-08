Кто решится на квест в закрытой комнате?

Жажда наживы и ничего личного. Пожалуй, это точная характеристика для нового фильма ужасов режиссера Адама Робитейла. Бюджет картины - более 10 миллионов долларов США, сборы в Америке - более 50 миллионов, в мире - столько же. А вот в России он как-то не зашел. Зрители отмечают шаблонность и предсказуемость ленты.

Хотя, можно ли ожидать чего-то супер нового и нежиданного, если заранее знаешь, что все закончится не хэпиэндом? Шестеро молодых людей решили пройти квест в закрытой комнате и заработать в финале круглую сумму. Так обещали организаторы, но не предупредили, что до финала выживут не все. Развитие сюжета напомнило что-то очень знакомое... "Пила"! Или что-то очень похожее на нее, только весьма посредственное.

Загадки для участников квеста зритель прощелкивает за минуту до того, как их разгадают герои. При этом нужно отдать должное создателям картины, которые почти избавили зрителя от моря крови и анатомических подробностей останков тел. Не обошлось и без пресловутой американской толерантности, что в России уж точно не оценят.

Большой плюсможно поставить режиссеру и оператору фильма. Их работа просто безупречна и, по сути, вытащила весьма спорный ужастик. А уж наличие спецэффектов. которыми пока не могут похвастаться фильмы такого же класса, делает картину сносной для просмотра любителями.

Судя по финалу, нас ждет продолжение.