В России теперь четыре проблемы: дороги, дураки, коррупция и низкая рождемость

С некоторого момента имя Виталия Хаев в титрах картины – точный знак, что будет смешно. Карикатурно, забавно, весело и сатирично, и очень по-русски. Точнее, словно мы специально снимаем так, как видят нас иностранцы: пьяными, с медведями и на танках. Ну, хотят – пусть видят. Это же кино, комедия, и там позволительно многое.

Как появился этот фильм? Потому что китайцы увидели наш одноименный сериал «Как я стал русским», где Хаев играет олигарха, и американский журналист приезжает в Россию, чтобы работать, но становится русским. Этот комедийный сериал оказывается в Китае встал сразу за «Игрой престолов». Правда-правда! Вот они и захотели продолжения, но только чтобы теперь там был китайский парень, влюбившийся в русскую девушку. И в полнометражном фильме будут те же уже полюбившиеся нам и китайцам персонажи: олигарх с заскоками Анатолий Анатольевич Платонов, его дочь Ира (Елизавета Кононова), ее экс-жених Роман Быстров (Сергей Чирков) и даже два охранника близнеца – Лёлик и Болик. А еще – Рубен, приятель и доверенное лицо Платонова. Его играет Грант Тохатян.

Меня? Моим же оружием в моем доме?!Фото: кадр из фильма

Он и влюбился, простой шанхайский парень Пен в дочь богатого русского с причудами Анатолия Анатольевича – в Иру. После недели отдыха в Китае девушка улетела домой, а вот парень выучил русский, поссорился с семьей и прилетел в Москву, чтобы встретиться с Ирой и сделать ей предложение. И тут началось… Москва встретила жениха пробками по случаю ремонтных работ. Таксист пошутил, что мэр клад ищет, а пассажир сделал сразу несколько предположений: «Библиотеку Ивана Грозного? Золото КПСС?». Застрявшая в поле на внедорожнике Ира сообщает отцу, что она находится на пьяной дороге, и у Пена тут же возник вопрос: «У вас что, у пьяных свои дроги?». Конечно, свои! У нас и танки в хозяйстве есть, чтобы пособить в такой ситуации.

Фильм наполнен стереотипами и шаблонами, но получился очень смешнымФото: кадр из фильма

Дуэт папы и жениха (его играет Дун Чан, ни слова не знавший по-русски) очень харизматичен. Мужчины удачно дополняют друг друга, и когда Анатолий Анатольевич решил устроить первое испытание для заморского гостя – русскую рулетку, то симпатии зрителей встали на сторону Пена, несмотря на патриотизм. Особенно когда на утро олигарх возопил: «Меня? Моим же оружием и в моем доме?», окидывая пустые стопки после вечерней дуэли – кто выпьет водку как воду, и не покажет, что выпил алкоголь?

Юмор в фильме, наверное, рассчитан на русских, поскольку вряд ли китайский зритель оценит такой диалог:

Ира: У нас в России две беды…

Пен: Я знаю, читал – коррупция и плохая рождаемость.

Ира: Ну, тогда четыре!

Китайский жених оказался не лыком шит. Хамоватому папе он противостоит до последнего, всякий раз уверенно укладывая на лопатки олигарха.

Да, китайцу в России будет очень непростоФото: кадр из фильма

И его искренняя и по-китайски трудолюбивая попытка выполнить все, что от него хочет отец Иры, умиляет женскую половину зрителей.

Конечно, фильм наполнен шаблонами типа шапки-ушанки, медведи, прорубь, водка, зима, охота, медведи, пельмени. Стоп! Пельмени – блюдо китайское, и это замечание только подогрело конфликт между мужчинами за Иру. Но это комедия, и она поможет улыбнуться и посмотреть на себя со стороны многим зрителям.