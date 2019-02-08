Замглавы Минздрава Татарстана заявил, что медицина в России должна быть частной и платной

В пятницу, 8 февраля, в Казани состоялась встреча предпринимателей с заместителем министра здравоохранения Татарстана Айратом Гариповым . Самым ярким моментом беседы стало заявление чиновника. Гарипов убежден в том, что медицина в России должна быть частной и платной.

При этом свою мысль чиновник не оставил без объяснения. Так, он отметил, что данный факт поспособствовал бы увеличению конкуренции и, следовательно, росту уровня медицинский услуг.

Гарипов также констатировал – в условиях бесплатной медицины, у государства нет возможности контролировать медиков.

Высказывание моментально покинуло стены здания, и было донесено до регионального Минздрава. Там заметили, что их замминистра выразил личную точку зрения, которая не отображает позицию всего ведомства.

- Основной задачей Минздравоохранения Татарстана является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи населению, - сообщили в пресс-службе ведомства.