2019-02-08T17:23:13+03:00
Общество

Замглавы Минздрава Татарстана заявил, что медицина в России должна быть частной и платной

Свои слова он аргументировал тем, что это поспособствовало бы росту уровня все тех же медицинских услуг
Алина ГАБДУЛИНА
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Высказывание чиновника тут же прокомментировали в министерстве здравоохранения Татарстана.Высказывание чиновника тут же прокомментировали в министерстве здравоохранения Татарстана.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 8 февраля, в Казани состоялась встреча предпринимателей с заместителем министра здравоохранения Татарстана Айратом Гариповым . Самым ярким моментом беседы стало заявление чиновника. Гарипов убежден в том, что медицина в России должна быть частной и платной.

При этом свою мысль чиновник не оставил без объяснения. Так, он отметил, что данный факт поспособствовал бы увеличению конкуренции и, следовательно, росту уровня медицинский услуг.

Гарипов также констатировал – в условиях бесплатной медицины, у государства нет возможности контролировать медиков.

Высказывание моментально покинуло стены здания, и было донесено до регионального Минздрава. Там заметили, что их замминистра выразил личную точку зрения, которая не отображает позицию всего ведомства.

- Основной задачей Минздравоохранения Татарстана является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи населению, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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