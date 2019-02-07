2019-02-07T00:50:49+03:00
Спорт

УНИКС победил «Андорру» и вышел в плей-офф Кубка Европы с первого места в группе

Матч закончился со счетом 72:53 [фото]
Алина НИЗАМОВА
Поделиться:
Поражение от «Андорры» в первом круге стало единственным в раунде топ-16.Поражение от «Андорры» в первом круге стало единственным в раунде топ-16.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Казанский УНИКС дома в заключительном матче топ-16 Кубка Европы обыграл «Андорру» со счетом 72:53.

Пиеррия Хенри и Дилан Эннис. Фото: Алина НИЗАМОВА

Пиеррия Хенри и Дилан Эннис.Фото: Алина НИЗАМОВА

В матче между командами выяснялся лидер Группы H. Для того, чтобы стать победителем группы, казанцам мало было одержать победу. В игре первого круга «Андорра» обыграла УНИКС с разницей в 6 очков. Поэтому для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места, команде Димитриса Прифтиса требовалась победа в 6 и более баллов, так как по дополнительным показателям УНИКС превосходил команду гостей.

В матче между командами выяснялся лидер Группы H. Фото: Алина НИЗАМОВА

В матче между командами выяснялся лидер Группы H.Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут на паркете в составе хозяев вышли: Пьеррия Хенри, Реймар Морган, Трентон Локетт, Евгений Колесников, Мелвин Эджим.

С первых минут на паркете в составе хозяев вышли: Хенри, Морган, Локетт, Колесников, Эджим. Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут на паркете в составе хозяев вышли: Хенри, Морган, Локетт, Колесников, Эджим.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале матча преимущество было на стороне гостей. Стартовый отрезок остался за «Андоррой» – 17:21. Небольшая пауза пошла на пользу казанцам. УНИКС не только догнал соперника в счете, но и ушел лидером на большой перерыв – 32:30.

В начале матча преимущество было на стороне гостей. Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале матча преимущество было на стороне гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА

В третьей четверти клуб из столицы Татарстана продолжил в том же духе, и перед заключительным периодом добрался до нужной разницы – 49:43. Финальная четверть решила все вопросы. Казанцам удалась ударная концовка и как итог – 72:53.

Казанцам удалась ударная концовка и как итог – 72:53. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцам удалась ударная концовка и как итог – 72:53.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Морган на счету которого 16 очков. УНИКС стал победителем своей группы, а поражение от «Андорры» в первом круге стало единственным в раунде топ-16.

Самым результативным игроком встречи стал Морган на счету которого 16 очков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Морган на счету которого 16 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем этапе турнира казанцы встретятся с краснодарским «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Европы. Первая игра пройдет 5 марта на паркете команды с берегов Кубани.

Первая игра пройдет 5 марта на паркете команды с берегов Кубани. Фото: Алина НИЗАМОВА

Первая игра пройдет 5 марта на паркете команды с берегов Кубани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Очередную игру казанцы проведут 11 февраля в матче Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона турнира столичного ЦСКА. Встреча состоится в «Баскет-холле» и начнется 19:00 по московскому времени.

Очередную игру казанцы проведут 11 февраля в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Фото: Алина НИЗАМОВА

Очередную игру казанцы проведут 11 февраля в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Илья Авербух: Не понимаю нападок на Этери Тутберидзе - она подарила нам победы наших девчонок!
Прославленный фигурист рассказал, как продлил жизнь чемпионам, кто будет в ближайшее время защищать честь страны в женском фигурном катании, а также почему не катается на коньках его сын
Новости 24
Солистка государственного ансамбля фольклорной музыки Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженным артисткой Татарстана
Население Иннополиса выросло до 4 тысяч человек
16 февраля в Татарстане пройдут зимние игры "Кыш Батыр-2019"
Строители Набережных Челнов сравнили объемы сдачи детских садов с периодом строительства КАМАЗа
Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые представит свой спектакль в Индии
В Чебоксарском районе появится этнокомплекс «Чермень карди» и мини-аквапарк
Прокуратура Набережных Челнов хочет закрыть местный интернет-паблик, посвященный АУЕ
Жителей ряда домов Приволжского района Казани на сутки оставят без воды
В Набережных Челнах спустя месяц активных поисков 16-летняя девочка сама вернулась домой
Скончался один из основателей и строителей шинного завода в Нижнекамске
В Татарстане из-за пожара от путей спасения оказались отрезаны три взрослых и один ребенок
В Чувашии во время строительства биатлонного комплекса было похищено более 34 миллионов рублей
6,9 миллиарда рублей: за 2018 год резиденты ОЭЗ «Иннополис» удвоили инвестиции
В Татарстане мужчина ударил покупательницу бутылкой по голове, пытаясь украсть кассу
В опрокинувшейся на трамвайные пути в Казани фуре нашли тело ее водителя
На портале Госуслуг можно узнать где хранится кредитная история