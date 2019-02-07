УНИКС победил «Андорру» и вышел в плей-офф Кубка Европы с первого места в группе

Казанский УНИКС дома в заключительном матче топ-16 Кубка Европы обыграл «Андорру» со счетом 72:53.

Пиеррия Хенри и Дилан Эннис.Фото: Алина НИЗАМОВА

В матче между командами выяснялся лидер Группы H. Для того, чтобы стать победителем группы, казанцам мало было одержать победу. В игре первого круга «Андорра» обыграла УНИКС с разницей в 6 очков. Поэтому для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места, команде Димитриса Прифтиса требовалась победа в 6 и более баллов, так как по дополнительным показателям УНИКС превосходил команду гостей.

В матче между командами выяснялся лидер Группы H.Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут на паркете в составе хозяев вышли: Пьеррия Хенри, Реймар Морган, Трентон Локетт, Евгений Колесников, Мелвин Эджим.

С первых минут на паркете в составе хозяев вышли: Хенри, Морган, Локетт, Колесников, Эджим.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале матча преимущество было на стороне гостей. Стартовый отрезок остался за «Андоррой» – 17:21. Небольшая пауза пошла на пользу казанцам. УНИКС не только догнал соперника в счете, но и ушел лидером на большой перерыв – 32:30.

В начале матча преимущество было на стороне гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА

В третьей четверти клуб из столицы Татарстана продолжил в том же духе, и перед заключительным периодом добрался до нужной разницы – 49:43. Финальная четверть решила все вопросы. Казанцам удалась ударная концовка и как итог – 72:53.

Казанцам удалась ударная концовка и как итог – 72:53.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Морган на счету которого 16 очков. УНИКС стал победителем своей группы, а поражение от «Андорры» в первом круге стало единственным в раунде топ-16.

Самым результативным игроком встречи стал Морган на счету которого 16 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем этапе турнира казанцы встретятся с краснодарским «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Европы. Первая игра пройдет 5 марта на паркете команды с берегов Кубани.

Первая игра пройдет 5 марта на паркете команды с берегов Кубани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Очередную игру казанцы проведут 11 февраля в матче Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона турнира столичного ЦСКА. Встреча состоится в «Баскет-холле» и начнется 19:00 по московскому времени.