Археологам из Марий Эл найти клад Золотой Орды помог найти обыкновенный суслик

В Астраханской области во время раскопок Селитренского городища археологи Марийского государственного университета обнаружили клад Золотой Орды - 157 серебряных монет XIII-XV века.

Удивительно, но сделать ценную находку ученым помог обыкновенный суслик. Животное проживает территории памятника археологии федерального значения. Там он, не имея на то никаких запретов, спокойно обустраивал свое жилище в земле. Когда суслик рыл очередную нору, то наткнулся на старинные монеты. Естественно зверек не оценил значимость находки и просто вытолкнул на поверхность мешавшие ему предметы.

Когда археологи увидели под ногами такое богатство, то тут же расстроили строительные планы того самого суслика. Они раскопали все вокруг и достали из земли другую часть монет. Как оказалось, все они относятся к Золотой Орде и использовались для денежного обращения.

Найденные монеты датированы XIII-XV веками.Фото: МарГУ

Почему все монеты были найдены в одном месте, ученые объясняют тем, что их хранили в холщовом мешочке, который в итоге сгнил от времени. Вот находка из серебра и лежала одной кучкой, пока на все это не наткнулся суслик.

- Клад серебряных монет позволит определить особенности чеканки монет Средневековья, а также систему денежного обращения Золотой Орды, - сообщили в Марийском государственном университете.

СПРАВКА

Селитренское городище – это местонахождение города Сарая, столицы Золотой Орды XIII-XV веков.