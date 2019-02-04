В Татарстане преподаватель колледжа подозревается в том, что принуждал студентку к интиму

28-летнего преподавателя политехнического колледжа в Заинске задержали по подозрению в том, что он в мае 2018 года занимался сексом в своем кабинете. По версии правоохранителей, к интимному процессу он угрозами привлек студентку колледжа.

- Сейчас все СМИ пишут, что преподаватель занимался сексом с молодым человеком, но на самом деле это была 17-летняя девушка, - сообщил собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах.

Факт неоднократного принуждения к интимным отношениям вскрылся только этой зимой. После проведенной доследственной проверки в отношении педагога возбудили уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». В итоге мужчина был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

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