«Русик, адрес не подскажешь?»: Тимати ответил на видео детей из Татарстана, сделавших ковер из денег

Видео «сюрприза» для папы, которое сняли на камеру мобильного телефона сыновья татарстанского бизнесмена Рамиса Зиганшина Артур и Руслан, начинает набирать популярность не только в республике, но и во всей стране. Так, информация о мальчиках, у которых «денег больше, чем у Тимати» дошла до самого рэпера. Который опубликовал видео братьев Зиганшиных на своей официальной странице в Instagram.

- Русик, адрес не подскажешь? - спрашивает он, обращаясь к старшему из татарстанских братьев, в подписи к посту.

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timatiofficial Тимати ответил детям из Татарстана

Оценил необычный «сюрприз» для папы-бизнесмена и другой известный рэпер - L'One, которого дети очень рассмешили.

Такой "ковер" потянул на 5 миллионов рублей.Фото: скриншот видео

Поклонники Тимати тут же стали просить его записать ответное видео для мальчиков из Татарстана, выложив из своих наличных денег ковер.

- Тимати, дашь ответку! Докажи, что денег у тебя все-таки больше! - просит kirusha_kirov.

- Тимати, сделай ковер, - вторит ему sydor777, запуская соответствующий хэштег.

- Видео года! Надеюсь, Алиса примет вызов от парней и даст жару в ответку им, - пишет nellyofficial_777_

- Запускаем флешмоб, - предлагает juliya_xiamen.

Были, правда, и те, кто не на шутку испугался за маму детей, которая, по словам самого Руслана, «опять сейф оставила открытым».

- Черт с этим адресом, с мамой что там? - беспокоится _laura_999_.