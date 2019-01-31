Такого холода никто еще не испытывал, равно как и возможности человеческого организма в таких экстремальных условиях. Казанские дайверы из подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени Алексея Леонова поставили новый мировой рекорд. На местном озере Изумрудное они провели подо льдом 10 часов! В ледяную воду погрузились сразу четыре аквалангиста - Максим Астахов, Игорь Артемьев, Денис Решетов и Руслан Гильфанов.

В Казани дайверы установили новый мировой рекорд, пробыв подо льдом 10 часов. Автор: Антон Райхштат.

- Тяжело было первые 2 часа и крайние 2,5 часа. Первые часы мы промерзали, хоть и работали подогревы. Чувство холода вернулось снова после 6 часов. Но самыми тяжелыми были крайние 10 минут, казалось, они не кончатся никогда. По ощущениям мы больше устали, чем замерзли: громоздкое снаряжение, много баллонов, скованность движений, - рассказал после выхода на поверхность Максим Астахов.

Все время на поверхности дежурили наблюдатели и медики. Фото: Антон Райхштат

Все время пока, устанавливался мировой рекорд, к ребятам, сверяясь по часам, в воду погружались дайверы из группы поддержки. Они проверяли их состояние. Если что-то пошло не так с одним из четверых аквалангистов, то их бы тут же бы подняли на поверхность. Там дежурили специалисты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. К слову группа поддержки организовала для рекордсменов под водой своеобразную столовую – в меню детское питание.

Установке мирового рекорда предшествовала тщательная подготовка. Фото: Антон Райхштат

Кроме того, о состоянии дайверов можно было незамедлительно узнать по переписке, которую они умудрялись вести подо льдом.

- Пишут, что пока нормально, не замерзли. Чем заняты? Кто инструкции на пластиковых планшетах читает, кто на почте что-то читает, кто просто в мечтах. Пока все нормально. По глазам тоже вроде все хорошо, адекватно, - сообщил во время установки рекорда один из дайверов группы поддержки Александр Губин.

Медицинская помощь ребятам не понадобилась. Фото: Антон Райхштат

Первых четырех баллонов аквалангистам хватило на 80 минут. После этого их поменяли. Все шло, как и было запланировано, без внештатных ситуаций. В итоге по истечению 10 часов дайверы поднялись на поверхность. Состояние их здоровья тут же проверили медики. Помощи не понадобилось, все ребята чувствовали себя нормально.

Российские и международные наблюдатели официально зафиксировали новый мировой рекорд – люди смогли провести подо льдом 10 часов!

- Я восхищена мужеством русских аквалангистов. Это уникальный проект позволит всему мировому сообществу шагнуть вперед. Это открывает новую страницу истории человечества. Ребята большие молодцы, - сказала международный наблюдатель - член совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности Божана Остойич.

член совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности Божана Остойич. Автор: Антон Райхштат.

Но казанские дайверы не только установили мировой рекорд, но и отработали безопасную методику длительного нахождения аквалангиста подо льдом - были пройдены различные экстремальные сценарии. От отказа оборудования до взаимопомощи при нештатной ситуации. Этот опыт пригодится для будущих арктических экспедиций. Также аквалангисты испытали и новое российское водолазное оборудование.