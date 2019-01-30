Цирковое шоу «Баронеты» в Казани удивит зрителей своим блеском и мастерством артистов

Казанский цирк принимает шоу Гии Эрадзе уже в третий раз. Знакомство состоялось с «Пяти континентов», и это представление заставило говорить о нем с премьеры. Затем был «Королевский цирк», и вот теперь Казань принимает новое шоу «Баронеты».

- Для каждого шоу наш руководитель Гия Эрадзе собирает артистов, которые заявили о своем мастерстве и выступали на различных цирковых площадках, которые добились успехов и высоко были оценены коллегами на международных конкурсах циркового мастерства, - предупредил дрессировщик медведей Алексей Плотников. – Все кто приехал выступать в Казань – звезды, и других у нас нет.

Дрессировщик медведей Алексей Плотников.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во время презентации шоу артисты рассказали немного о том, какие сложные номера предстоит увидеть зрителям. Например, братья Андраник и Геворг Варданян – победители «Минуты Славы», и исполнители уникального номера «Силовая пара «Шахматы».

Братья демонстрируют рекордные трюки, словно оспаривая законы физики. Они не из цирковой династии, но пришли работать в цирк и уже не только возобновили, но и усложнили номер «Акробаты на верблюдах», который с триумфом работали в советские времена артисты цирка.

Атлеты Андраник и Геворг Варданян.Фото: Алина НИЗАМОВА

Заполучить клоунскую пару «Долли и Домино» в шоу смогли не сразу: Лада и Александр Сарнацкие востребованы и гастролируют по всему миру. Переговоры шли не один месяц, и вот уже полгода Сарнацкие гастролируют в России в шоу «Баронеты».

- Мы очень рады, что сейчас стали частью шоу, что можем порадовать своим искусством жителей Казани, - улыбнулась Лада. – Наши сценки – это добрые и экспрессивные истории, которые обязательно надо посмотреть всем, и детям, и их родителям, бабушка и дедушкам. Они смогут через призму юмора принять некоторые аспекты семейных отношений. В Казани мы были года два тому назад, проводили занятия в институте культуры, и побывали в вашем цирке. Сейчас, после реконструкции, он выглядит просто потрясающе.

Клоунский дуэт Лада и Александр Сарнацкие.Фото: Алина НИЗАМОВА

Поделалась своим впечатлением от нового здания Казанского цирка и «Принцесса Цирка» Людмила Суркова. Единственная в мире женщина-дрессировцица, выходящая на арену в компании 11 хищников.

Ее большие кошки выдрессированы так, что хрупкая девушка получила специальный приз от Министерства культуры России, высшую награду «Гран-при» на 17-м Международном фестивале в Московском цирке. Людмила приезжала в Казань вместе с «Королевским цирком».

- У вас удивительный город с красивой архитектурой, и здания вечером очень красиво и феерично подсвечены, - приятно похвалила Казань цирковая дива. – Нас поразил этот обновленный цирк, где изменилось буквально все: от гримерок для артистов до вольеров для животных. Казань – очень цирковой город, и мы надеемся, что наше шоу удивит искушенного зрителя.

Артисты цирка.Фото: Алина НИЗАМОВА

Об удивлении в эту встречу говорили очень много. Алексей Плотников напомнил, что в свое время Гия Эрадзе опередил спрос зрителя и создал уникальные шоу. Ведь современный зритель больше не поражается каким-то сложным трюкам, потому что они не всегда понятны для него. Зрителю необходимо шоу, чтобы можно было удивиться, побывать в волшебстве, увидеть то, что никогда не показывали ему другие.

- Напомню, что все мы здесь – это звезды, - уверенно заявил Алексей Плотников. – Среди нас нет случайных людей, здесь только те артисты, которые живут своей работой, постоянно совершенствуются и готовы творить. Поэтому наше шоу «Баронеты» - это удивительный и эксклюзивный проект, созданный для зрителя.

Апплодисменты для себя и зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Несколько номеров, которые предстоит увидеть зрителям, исполняются только артистами шоу «Баронеты». Например, Юрий Володченков с трюком «Конь на скакалке» из номера «Цыганская любовь», или девушки из конного аттракциона «Русь» - они выполняют такую джигитовку, что не всякий мужчина осмелится. А худенькие наездницы просто летают над и под лошадьми с ослепительными улыбками.

Медведь с удовольствием выполняет трюк.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Нам бы хотелось напомнить о технике безопасности во время представлений, - сразу предупредили дрессировщики. – Да, наши животные дрессированы и смотрятся очень мило и по-доброму со стороны. Но это дикие звери, и добры они, прежде всего к нам, к своим знакомым и родным людям, ведь каждого такого артисты мы выращиваем буквально с рождения. Как бы вашим детям, особенно с первых рядов, не захотелось потрогать лоснящегося мишку, который проходит рядом, не надо отпускать от себя ребенка. Животные все-таки на работе, и им мешать нельзя.

После общения артисты презентовали небольшую часть своих номеров. Так, сначала своё мастерство продемонстрировали братья Варданян, затем на арену вышли нарядные верблюды с акробатами.

Номер акробатики на верблюдах.Фото: Алина НИЗАМОВА

Позже удалось познакомиться с полярным волком и его укротительницей, повеселили присутствующих и клоунский дуэт Сарнацких.

Полярный волк под руководством Екатерины Кореньковой.Фото: Алина НИЗАМОВА

Завершило презентацию выступление Алексея Плотникова с обаятельным медведем.

Атлеты Андраник и Геворг Варданян.Фото: Алина НИЗАМОВА

Удалось заглянуть и в закулисье цирка - в комнату с вольерами тигров и львов.

Дрессировщица тигров и львов Людмила Суркова.Фото: Алина НИЗАМОВА

Тигры цирка.Фото: Алина НИЗАМОВА