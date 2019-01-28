2019-01-28T22:10:05+03:00
Звезды

В казанском театре им.Качалова 27 января отпраздновали 80-летний юбилей

Друзья, родственники и зрители поздравили актрису Ирину Чернавину
Лика ИСАЕВА
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Во время поздравленияВо время поздравленияФото: Из материалов пресс-службы
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Сначала участницы хора ветеранов-инвалидов «Наитие» отмечали свое 10-летие творческо-«мученической» деятельности.

С Юбилеем! Фото: Из материалов пресс-службы

С Юбилеем!Фото: Из материалов пресс-службы

Едва открылся занавес, и на заднике зрители увидели надпись: «С юбилеем! Ура! Ура! Ура!», как раздались аплодисменты. Но старушки, устроившие хоровод на сцене, словно не заметили этого шквала. Они рассказывали историю, немного грустную, очень смешную и в то же время откровенно печальную, о том, что в зеркале можно увидеть «старуху, а в душе – пацан-пацаном».

Сатирический спектакль о пенсионерках Фото: Из материалов пресс-службы

Сатирический спектакль о пенсионеркахФото: Из материалов пресс-службы

И среди этих бабулек в высоких кокошниках буквально бегала Нина Андреевна в исполнении Ирины Чернавиной – пенсионерка то и дело переходила с шаркающей походки на рысцу. Спектакль, который казанцы не видели уже более трех лет, вновь вернулся в день юбилея Заслуженной артистки Татарстана Ирины Чернавиной.

Во время спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

Во время спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Артистка появилась на сцене, когда зрителям показали фильм о ней. Рассказали про девочку Иру, живущую неподалеку от театра имени Качалова, и приходившего сюда вместе с мамой – скрипачкой оркестра театра, дирижером которого был Олег Лундстрем.

Зрители подарили актрисам свои аплодисменты Фото: Из материалов пресс-службы

Зрители подарили актрисам свои аплодисментыФото: Из материалов пресс-службы

Несмотря на свои успехи в школьном театре, Чернавина поступила на историко-филологический факультет, но проучилась не долго. Зато своему любимому театру она отдала 60 лет своей жизни – с того момента, как в 1961 году закончила здесь актерскую студию и ее приняли в труппу. С тех пор она играла и жила только театром. Там встретила свою любовь, поднялась на высоты актерского мастерства и щедро делится опытом со студентами.

Любимой актрисе исполнилось 80 лет Фото: Из материалов пресс-службы

Любимой актрисе исполнилось 80 летФото: Из материалов пресс-службы

Поздравляя актрису, присутствующие чиновники, коллеги и ученики говорили много теплых слов. И именно эти слова показали, что Чернавину искренне любят и ценят, ведь даже в официальных адресах проскальзывали лучики добрых и нежных чувств, которыми зрители ласкают актрису.

Актрису встречали аплодисментами Фото: Из материалов пресс-службы

Актрису встречали аплодисментамиФото: Из материалов пресс-службы

Настолько естественно и сердечно прошла официальная часть мероприятия, что зритель словно оказался своим в одной большой семье, и с улыбкой смотрел, как на столике у кресла актрисы начала расти груда букетов, а она сама теребила коллег рукой, вспоминая какие-то события и имена. И заявила, что с удовольствием занимается на тренажерах, чтобы не отставать от молодежи, да и для собственного удовольствия, а также здоровья.

В этот день у актрисы было много цветов и поздравления Фото: Из материалов пресс-службы

В этот день у актрисы было много цветов и поздравленияФото: Из материалов пресс-службы

Во время праздничного мероприятия Ирина Игоревна призналась, что у нее в трудовой книжке есть только одна запись – о приеме на службу в театр имени Качалова.

- Ирина Игоревна для нашего театра – символ! – заключил художественный руководитель и директор театра, Народный артист России и Татарстана Александр Славутский. - Символ верности и трудолюбия.

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