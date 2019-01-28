Многодетный отец из Чувашии показал следователям, где он занимался сексом с удочеренной девочкой

Чувашию основательно трясет. Не от природных катаклизмов, нет. В республике выясняют отношения правозащитники и правоохранительные органы. Предмет для спора: насиловал ли родственник экс-руководителя следственного комитета Чувашии девочку в детском лагере? И почему к 48-летнему мужчине, удочерившему потерпевшую и ее старшую сестру, возникли претензии у следователей?

Отца, в одиночку воспитавшего четверых детей, заподозрили в многолетних изнасилованиях 16-летней девочки и взяли под стражу.

- Мстят за то, что он требует наказать виновных в изнасиловании дочери, - утверждают правозащитники.

В то же время следователи констатируют, мужчина сам и подробно во время выхода на место происшествия рассказал, при каких обстоятельствах он вступал в половую связь тогда еще с 13-летней девочкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/688685" frameborder="0"></iframe> Многодетный отец из Чувашии рассказал следователям, как он занимался сексом с удочеренной девочкой Автор: СУ СКР Чувашии.

ВЕРСИЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

В 2017 году житель одной из деревень Моргаушского района Чувашии Александр Т. отправил в детский оздоровительный лагерь свою младшую приемную дочь Ирину (имя изменено – Ред.). У 13-летней девочки небольшие проблемы с психическим здоровьем, и путевку в лагерь ей вручили, чтобы она перед началом учебного года смогла поправить здоровье. Вернулась девочка замкнутой, а позже заявила школьному психологу и педагогу, что над ней надругались четверо парней.

За дело взялись местные следователи. Они выяснили, кого именно обвиняет девочка. Среди указанных ею четверых парней, один имеет такую же фамилию как у экс-руководителя следственного комитета Чувашии – Мигушов.

Об этом практически тут же стало известно местным блогерам. Именно с их подачи и было во всеуслышание заявлено, что парень, подозреваемый в изнасиловании, племянник экс-главного следователя республики.

Масла в огонь добавило и то, что по результатам доследственной проверки вынесли отказ в возбуждении уголовного дела - слова девочки о нападении и изнасиловании не подтвердились, экспертизы провести невозможно за давностью события (с момента, указанного подростком прошло уже несколько месяцев - Ред.).

Тут за честь семьи вступились те самые местные блогеры и правозащитники - Юрий Пичугин, Юрий Шакеев и Эдуард Мочалов. Они писали во все инстанции, били в колокола, устраивали пикеты, прорвались на личные приемы руководителей Следственного комитета России.

В итоге материалы передали в центральный аппарат управления, чтобы там объективно выяснили, насиловали ли Ирину в лагере, или это плод ее буйной фантазии.

Блогеры и правозащитники писали во все инстанции и устраивали пикеты. Фото: со страницы Юрия Пичугина в Facebook

Но тут новый поворот – на приемного отца девочки - Александра Т., возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней» и взяли под стражу. Потерпевшей значится вторая падчерица мужчины – старшая сестра Ирины.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

16-летняя Алена (имя изменено - Ред.) рассказала педагогу техникума, где сейчас проходит обучение, о том, что она на новогодние праздники ехать домой не хочет, так как ее с 13-ти лет насилует мужчина, который удочерил ее вместе с младшей сестрой.

В свою очередь с выходом на место происшествия Александр Т. признался следователям в том, что имел половые сношения со своей удочеренной дочерью Аленой, но якобы все это было с ее согласия.

Александр Т.: «Она сама хотела»Фото: скриншот с видео

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

В марте 1999 года тогда еще 29-летний Александр Т. так избил собственного отца, что мужчина скончался. За что суд приговорил сына к шести годам колонии строгого режима. Но тот отбыл не весь срок. Уже в 2003 году Александр Т. вышел на свободу условно-досрочно.

В каком году он встретился с овдовевшей в 2004 году Надеждой (имя изменено - Ред.), неизвестно. Сразу после женитьбы мужчина удочерил двух ее дочек. Затем пара родила еще двух общих детей – мальчика и девочку.

Матерью Надежда оказалась, откровенно сказать, никудышной: постоянно где-то пропадала, а в 2016 году и вовсе насовсем оставила семью. В итоге ее лишили материнских прав. С тех пор нерадивую родительницу в деревне и не видели. Лишь позже, когда ее нашли следователи, женщина заявила, что муж ее избивал, вот она, не выдержав побоев, и сбежала.

В свою очередь Александр Т. оказался весьма деятельным мужчиной – переоформил материнский капитал за рождение второго ребенка на себя, оббивал пороги чиновников, и вскоре семья переехала в новую квартиру. Жили на то, что получал Александр, работая в колхозе, детские пособия, да с урожая на собственном огороде.

На новоселье многодетной семьи приехали районные чиновники, не хватало только старшей дочери Алены. Приезжать в дом к приемному отцу она тогда также отказалась категорически.

Старшая приемная дочь не приехала на встречу с чиновниками по поводу получения семьей новой квартиры. Фото: morgau.cap.ru

«ОН КО МНЕ ПРИСТАЕТ»

О том, что в ее семье не все ладно, Алена молчала долго. Как только закончила девятый класс, девочка поступила в техникум в другом городе и поселилась там же, в общежитии. Она завела подруг, которые и заприметили, что девушка на звонки приемного папы реагирует агрессивно, ехать домой отказывается. А тот, по словам девочек, настаивал и угрожал. Нет, нет, а в итоге Алена подчинится, съездит – и возвращается словно побитая. После плачет и ни с кем не разговаривает.

А однажды призналась подругам: «Он ко мне пристает». Он – это ее приемный отец Александр Т. Девушки посовещались, да пошли к педагогам. Последние и обратилась в полицию, а дальше подключился и следственный комитет Чувашии.

Следователю Алена призналась, что только приставаниями со стороны Александра Т. дело не ограничивалось – с 13 лет приемный отец заставлял ее удовлетворять его похоть. Не стеснялся приходить к ней ночью в кровать.

Первый раз все произошло в старом доме многодетной семьи.Фото: скриншот с видео

Мужчину допросили, но все отрицал. Только после предъявления ему результатов генетической экспертизы признался: «Да, вступал в половую связь со своей падчерицей, но только с ее согласия! Она сама хотела».

- Александра оговорили! – бросились на его защиту правозащитники, и снова начали писать гневные статьи в интернете.

Вот только как быть с фактами?

Из собственных источников в правоохранительных органах «КП-Казань» стало известно, что во время обыска в старой избе, где до переезда жила многодетная семья Александра Т., под старым диваном, где спала Алена, нашли использованный презерватив.

Ее приемный отец так стремился переехать, что не стал забирать старую мебель в новый дом. Да и убираться в свое время не стал.

Вот презерватив и дождался дотошных экспертов, которые не побрезговали поискать на полу улики. Провели экспертизу и установили, что на средстве индивидуальной защиты имеются биологические следы и от Александра, и от Алены.

Тот самый диван, где все происходило.Фото: скриншот с видео

- Батюшки! – всплеснули руками в деревенском магазине. – Да он этих резинок покупал пачками! Мы еще думали, никак Сашок зазнобу завел. Все бобылем ходил, с детишками возился. Алену да Ирину к себе прижимал. Думали, как отец, а оно вон как обернулось!

Странная и противоестественная любовь мужчины к удочеренной девочке сейчас изучается специалистами медиками. Они и дадут заключение, не страдает ли Александр Т. педофилией. Может, тогда и станет понятно, как он получил у 13-летней девочки согласие на интим, и в итоге сделал ее своей наложницей на протяжении более двух лет.

А БЫЛ ЛИ РОДСТВЕННИК?!

В то же время правозащитники не спят. Продолжают писать письма, статьи и уверять, что все это уголовное дело месть за родственника экс-руководителя следственного комитета Чувашии Александра Мигушова.

Вот только изучить генеалогию генерала, работающего уже в Марий Эл, никто так и не удосужился, видимо, быстро выдать сенсацию дороже.

Нет у Мигушова, конечно, есть родственники, вот только нет племянника, да и двоюродных внуков с именем парня, которого подозревают в изнасиловании Ирины.

К слову, проверить все это оказалось довольно легко. Для этого нужно было хотя бы взять и съездить в Шумерлинский район откуда генерал Мигушов родом.

Вот только видимо у местных блогеров видимо на это не было времени. Для шума хватило одной фамилии - раз Мигушов, значит родственник!