2019-01-24T21:23:03+03:00
Происшествия

В Татарстане иномарка влетела под фуру, погибли двое детей

ДТП произошло на автодороге "Казань-Ульяновск"
Лика ИСАЕВА
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В аварии погибли два ребенкаВ аварии погибли два ребенкаФото: Из материалов пресс-службы
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Страшная авария произошла в Татарстане 24 января в 18.36 на 112 километре автодороги "Казань-Ульяновск" на территории Буинского района республики. По предварительным данным, водитель паркетника "Nissan Qashqai", двигаясь со стороны Ульяновскав сторону Казани, превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Там в этот момент проезжал большегруз МАН.

Столкновения избежать не удалось. Легковушку смяло так, что пять человек - водитель и четыре его пассажира, оказались заблокированы в салоне.

Вызволяли их спасатели МЧС Татарстана. Всех пострадавших доставили в ЦРБ Буинска, но помощь врачей запоздала - восьмилетний и семилетний школьники погибли от полученных травм. За жизнь остальных пострадавших борятся медики.

- По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все детали ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

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