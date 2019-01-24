2019-01-24T12:49:25+03:00
Общество

Отчисленную из детсада в Татарстане из-за сахарного диабета девочку вернули в группу, а ее мать устроили на работу

Совещание со всеми участниками этой истории прошло в прокуратуре Верхнеуслонского района
Лика ИСАЕВА
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Теперь за малышкой в садике будет следить мамаТеперь за малышкой в садике будет следить мама
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Благополучно разрешился вопрос о том, будет ли посещать трехлетняя Вика детский садик. Маленькая жительница Верхнего Услона больна сахарным диабетом, и ей требуется особое внимание со стороны взрослых: необходимо несколько раз в день брать анализы, чтобы замерять уровень сахара в крови, готовить для малышки спецпитание.

Девочку взяли в местный детсад, но через месяц родителям сообщили: "У нас нет средств ни на спецмедсестру, ни на отдельное питание для ребенка". Вику из детсада отчислили. Родители девочки рассказали об этом журналистам.

Когда про историю с детсадом узнал весь Татарстан, прокуратура республики заявила, что начинает проверку по факту наушения права несовершеннолетнего ребенка на образование. Взяла под свой контроль историю и детский омбудсмен Гузель Удачина.

На беседу к прокурору Верхнего Услона пригласили и родителей, и главу исполкома, и заведующую детсадом и представителей отдела образования. В результате переговоров найден компромисс: за девочкой в садике будет следить мама. Женщину взяла на работу в детское учреждение, чтобы она могла контролировать малышку и готовить для нее спецпитание.

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