В Чувашии пьяный полицейский сбил двух пенсионерок и пытался скрыться с места ДТП на трех колесах

Трагедия произошла в Чувашии 19 января в 17.30 в Ядрине на перекрестке улиц Комсомольской и Юбилейной. В дежурную часть местного райотдела полиции позвонили очевидцы и рассказали, что только что иномарка на их глазах сбила двух пенсионерок. Сразу после наезда водитель с места происшествия скрылся.

Прибыв на место ДТП, сотрудники правоохранительных органов и медики обнаружили, что от полученных травм скончалась на месте наезда 79-летняя местная жительница. Ее 67-летняя спутница получила травмы различной степени тяжести, ее срочно госпитализировали в больницу.

Очевидцы рассказали, что две пенсионерки шли по обочине по ходу движения транспорта. В них на скорости сзади врезалась иномарка "КИА Рио", сразу после наезда водитель предпочел уехать.

Автомобиль и водителя вычислили быстро. Им оказался 41-летний старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека" - проведенная экспертиза показала, что на момент аварии мужчина был пьян.

В местном паблике в соцсетях рассказали, что ДТП произошло возле местной больницы, и сила удара была такова, что на месте аварии осталось колесо от автомобиля. Далеко скрыться на трех колесах виновнику наезда не удалось.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены медицинские, автотехническая и генетическая судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В МВД Чувашии сообщили, что старший следователь, ставший фигурантом уголовного дела, отстранен от занимаемой должности и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его руководителей.