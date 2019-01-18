2019-01-18T17:21:17+03:00
Происшествия

Жительница Ульяновска обещала взорвать нотариальную контору из-за конфликта с сотрудником

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы
Лика ИСАЕВА
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Около 15:00 к зданию нотариальной конторы на Молочном переулке в Ульяновске съехались пожарные и полицейские. Движение сразу же перекрыли. Очевидцы данной истории сразу же начали делиться предположениями о том, что же могло в здании. Кто-то писал, что, видимо, в здании бомба, кто-то предполагал, что произошел пожар.

Появились слухи, что внутри находится женщина, которая из-за конфликта с нотариусом собирается взорвать себя, а вместе с ней на воздух взлетит и все здание. Вскоре все прояснилось. Как выяснилось, в службу спасения позвонила женщина и сообщила, что в здании нотариальной конторы заложена бомба и она готова взорвать помещение. Впрочем, когда полицейские прибыли на место происшествия, самой звонившей в помещении нотариальной конторы уже не было.

- Помещение нотариальной конторы было проверено сотрудниками полиции, кинологами с минно-разыскными собаками, но никаких опасных предметов мы не нашли, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области. - Данные телефона, с которого поступило сообщение о якобы готовящемся террористическом акте - взрыве, уже установлены.

В нотариальной конторе Ульяновска женщина угрожает взрывом.

Как выяснилось, между женщиной и сотрудником нотариальной конторы действительно возник небольшой конфликт. По всей вероятности, женщина обиделась и не придумала ничего лучше, чем звонок в МЧС.

Задержать подозреваемую пока не удалось. Ее ищет полиция. За заведомо-ложное сообщение о готовящемся терракте женщине грозит наказание в виде штрафа от 250 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в июле 2012 года пенсионерка в Казани угрожала оружием нотариусу. Женщина сдалась сама полицейским, при ней обнаружили пневматический пистолет и муляж "пояса шахида".

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