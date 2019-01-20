2019-01-20T21:57:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл после жесткой посадки легкомоторного самолета госпитализировали двух человек

Воздушное судно не имело сертификатов лётной годности
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС по Марий Эл
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Жесткая посадка легкомоторного двухместного произошла в воскресенье, 20 января, в Звениговском районе республики. В 11.28 от очевидцев поступило сообщение, что в трех километрах от поселка Шелангер на краю оврага возле железнодорожного полотна приземлился частный самолет, сообщили в МЧС Марий Эл. Посадка была жесткой, воздушное судно едва держалось на краю оврага, и в нем находилось два человека. Обоим мужчинам потребовалась медицинская помощь.

Прибывшие на место ЧП спасатели и медики осмотрели пострадавших. Одного с тяжелыми травмами госпитализировали в Йошкар-Олу. У мужчины открытая травма черепа, перелом позвоночника и травма головы. Второй пострадавший находится в больнице Волжска, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Самолет едва не упал в овраг Фото: МЧС по Марий Эл

Самолет едва не упал в оврагФото: МЧС по Марий Эл

Как успели установить правоохранительные органы республики, самолет не имел сертификата лётной годности. Взлетал он с территории полей возле поселка Шелангер Звениговского района.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками следствия.

Как сообщили местные жители "КП-Казань", в поселке Шелангер летом действовал незаконный аэродром, где владельцы частных легкомоторных самолетов оказывали туристические экскурсионные услуги всем желающим. Предварительно, эти воздушные суда базировались в Татарстане.

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