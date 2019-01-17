«Хаммер», который смог: в Казани внедорожник затащил в гору грузовую фуру

Накрывший в эту среду, 16 января, Казань снегопад с метелью стал причиной и многочисленных автомобильных пробок, и заносов на дорогах города. Сложнее всего пришлось водителям большегрузов - проезд по городу для них днем закрыт, а выезд на трассу ограничили из-за метели.

Так, водитель одной из фур уже поздно вечером, когда поток легковушек практически иссяк, решил подобраться поближе к выезду из Казани со стороны РКБ, в сторону Оренбурга.

В итоге его маневр едва не стал причиной затора в Приволжском районе столицы Татарстана. Груженная фура марки «Вольво» не смогла подняться по крутому подъему, прозванному автомобилистами «Тёщин язык», в сторону микрорайона «Ферма-2». Буксующая фура мешала проезду.

Помощь пришла неожиданно. Проезжающий мимо водитель внедорожника «Хаммер» остановился, чтобы протащить фуру, пока ее колеса не найдут надежного сцепления с дорогой.

Прицепили трос, и, аккуратно, потихонечку, выволокли попавшего в беду дальнобойщика. Так, что он смог уехать дальше по маршруту. Вся операция по спасению фуры происходила под присмотром инспекторов ГИБДД.